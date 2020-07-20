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Пандемия коронавируса ,  
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Производитель майонеза сообщил о падении продаж из-за закрытия ресторанов

В апреле и мае производство майонеза в России снизилось на 8%. Об упавших продажах во втором квартале из-за закрытых кафе и ресторанов заявил и один из лидеров рынка — «Русагро» Вадима Мошковича
Русагро AGRO ₽681,8 +1,73% Купить
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Продажи майонеза у группы «Русагро», одного из крупнейших в России производителей этого продукта (бренды «Мечта хозяйки», «Московский провансаль», ЕЖК и др.), упали во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, до 33 тыс. т, указано в отчете компании. Год назад, во втором квартале 2019 года, продажи майонеза у «Русагро» на фоне приобретения активов холдинга «Солнечные продукты» выросли на 206%.

Падение в апреле—июне этого года «Русагро» объяснило временным сокращением спроса в сегменте HoReCa, то есть со стороны отелей, ресторанов и кафе. Из-за пандемии коронавируса работа ресторанов, баров и кафе только в Москве была ограничена с 28 марта. Два с половиной месяца заведения общепита могли работать только навынос или доставку, ограничения на работу летних веранд сняли с 16 июня, с 23 июня рестораны, кафе и бары смогли работать полноценно.

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В целом производство майонеза в разгар пандемии упало, свидетельствуют данные Росстата. В апреле и мае 2020 года, когда для борьбы с распространением инфекции вводились ограничения, а большинство жителей России находились в режиме самоизоляции, производство снизилось на 8,1%, до 114,7 тыс. т.

По итогам 2019 года двумя крупнейшими в России производителями майонеза, согласно отчету «Русагро», была сама группа, основным владельцем которой является семья Вадима Мошковича, и «Эссен Продакшн АГ» со своим брендом «Махеев»: рыночная доля каждой из этих компаний равнялась 18%.

С началом пандемии владелец «Махеева» также зафиксировал падение продаж майонеза именно в сегменте HoReCa примерно на 10%, но для компании этот канал реализации не основной, уточнил РБК гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев.

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Россияне едят майонез в основном дома, следует из данных Масложирового союза. В 2019 году 79% майонезов и соусов продавалось напрямую потребителям, а на долю сегмента HoReCa приходился 21%. Современные рестораны мало используют майонез из-за изменения привычек потребителей в сторону здорового образа жизни, пояснил гендиректор сети лапшичных «Воккер» Антон Красулин.

Активное распространение моды на здоровый образ жизни влияет и на продажи майонеза в рознице: в этот Новый год некоторые магазины зафиксировали снижение спроса на этот продукт. Но пока на розничных продажах это существенно не отразилось: согласно аудиту розничных продаж исследовательской компании Nielsen, за последние 12 месяцев (с июля 2019-го по июнь 2020-го) потребители купили в магазинах на 0,4% больше упаковок майонеза, чем за предыдущий отчетный период, а в денежном выражении продажи в рознице выросли на 2,6%.

Темпы изменения потребительских предпочтений преувеличены, говорил в интервью телеканалу РБК Барышев. В разгар пандемии производитель бренда «Махеев» зафиксировал небольшое падение в марте, но затем спрос вырос, так как потребители, которые тратили деньги на еду в ресторанах, пустили их на питание дома. Например, в апреле продажи майонеза «Махеев» в целом выросли на 11% в натуральном выражении, а в мае — на 2,6%.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Елена Сухорукова
Теги: майонез, «Русагро», коронавирус
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