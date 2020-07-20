Производитель майонеза сообщил о падении продаж из-за закрытия ресторанов

В апреле и мае производство майонеза в России снизилось на 8%. Об упавших продажах во втором квартале из-за закрытых кафе и ресторанов заявил и один из лидеров рынка — «Русагро» Вадима Мошковича

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Продажи майонеза у группы «Русагро», одного из крупнейших в России производителей этого продукта (бренды «Мечта хозяйки», «Московский провансаль», ЕЖК и др.), упали во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, до 33 тыс. т, указано в отчете компании. Год назад, во втором квартале 2019 года, продажи майонеза у «Русагро» на фоне приобретения активов холдинга «Солнечные продукты» выросли на 206%.

Падение в апреле—июне этого года «Русагро» объяснило временным сокращением спроса в сегменте HoReCa, то есть со стороны отелей, ресторанов и кафе. Из-за пандемии коронавируса работа ресторанов, баров и кафе только в Москве была ограничена с 28 марта. Два с половиной месяца заведения общепита могли работать только навынос или доставку, ограничения на работу летних веранд сняли с 16 июня, с 23 июня рестораны, кафе и бары смогли работать полноценно.

В целом производство майонеза в разгар пандемии упало, свидетельствуют данные Росстата. В апреле и мае 2020 года, когда для борьбы с распространением инфекции вводились ограничения, а большинство жителей России находились в режиме самоизоляции, производство снизилось на 8,1%, до 114,7 тыс. т.

По итогам 2019 года двумя крупнейшими в России производителями майонеза, согласно отчету «Русагро», была сама группа, основным владельцем которой является семья Вадима Мошковича, и «Эссен Продакшн АГ» со своим брендом «Махеев»: рыночная доля каждой из этих компаний равнялась 18%.