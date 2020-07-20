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Бывший сенатор Михаил Маргелов уйдет из «Транснефти»

Вице-президент «Транснефти» Михаил Маргелов, который курировал внешнеэкономическую деятельность и общественные связи, уходит в отставку. Покинув Совет Федерации, он проработал в этой компании почти шесть лет
Транснефть TRNFP ₽133 550 0% Купить
Михаил Маргелов
Михаил Маргелов (Фото: Анвар Галеев / ТАСС)

Михаил Маргелов 20 июля покидает пост вице-президента «Транснефти», который занимал почти шесть лет. Об этом РБК рассказал его знакомый. Маргелов лично подтвердил информацию для ТАСС.

«Я предложил руководителю компании Николаю Петровичу Токареву провести оптимизацию курируемых мною департаментов. Все мои задачи как вице-президента выполнены», — добавил вице-президент.

Представитель «Транснефти» Игорь Демин отказался от комментариев.

Маргелов с октября 2014 года курировал в компании вопросы, связанные с внешнеэкономической деятельностью, взаимодействием с общественностью, средствами массовой информации и органами государственной власти. Он также входил в правление компании с ноября того же года.

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До прихода в «Транснефть» Маргелов более 14 лет представлял администрацию Псковской области в Совете Федерации и возглавлял комитет по международным делам, он также был специальным представителем президента по сотрудничеству со странами Африки.

Придя в транспортную монополию, новый вице-президент получил полномочия, которые до этого были в ведении другого вице-президента «Транснефти» — Михаила Баркова, пришедшего в компанию вместе с ее нынешним президентом Николаем Токаревым.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: «Транснефть», кадровые решения, Михаил Маргелов
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