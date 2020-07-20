Бывший сенатор Михаил Маргелов уйдет из «Транснефти»

Вице-президент «Транснефти» Михаил Маргелов, который курировал внешнеэкономическую деятельность и общественные связи, уходит в отставку. Покинув Совет Федерации, он проработал в этой компании почти шесть лет

Михаил Маргелов (Фото: Анвар Галеев / ТАСС)

Михаил Маргелов 20 июля покидает пост вице-президента «Транснефти», который занимал почти шесть лет. Об этом РБК рассказал его знакомый. Маргелов лично подтвердил информацию для ТАСС.

«Я предложил руководителю компании Николаю Петровичу Токареву провести оптимизацию курируемых мною департаментов. Все мои задачи как вице-президента выполнены», — добавил вице-президент.

Представитель «Транснефти» Игорь Демин отказался от комментариев.

Маргелов с октября 2014 года курировал в компании вопросы, связанные с внешнеэкономической деятельностью, взаимодействием с общественностью, средствами массовой информации и органами государственной власти. Он также входил в правление компании с ноября того же года.