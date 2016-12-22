Шохин раскритиковал составленный Минприроды список грязных производств

В РСПП раскритиковали список самых экологически опасных компаний, в который Минприроды не включило UC Rusal и других металлургов. По мнению главы союза, критерии отбора «могут способствовать коррупционным проявлениям»

Александр Шохин (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин раскритиковал список из 300 предприятий, оказывающих наиболее неблагоприятное воздействие на окружающую среду, который в апреле утвердило Минприроды. «Формирование перечня оказалось непрозрачным, влекущим большую вероятность субъективизма и способствующим коррупционным проявлениям», — написал Шохин в письме на имя вице-премьера Алексея Гордеева, курирующего вопросы экологии.

У РБК есть копия этого письма от 18 июля, Шохин подтвердил его подлинность. Он просит Гордеева дать указание Минприроды отменить приказ, утверждающий перечень «наиболее экологически проблемных» промышленных предприятий, а при подготовке нового списка предложить «прозрачные и эффективные механизмы», а также провести его обсуждение с участием бизнес-сообщества.

По словам Шохина, члены РСПП обсуждали этот перечень еще с Александром Хлопониным, который в прежнем составе правительства курировал Минприроды, а это письмо — ​«приглашение к диалогу» новых ответственных лиц во главе с Гордеевым.

Представитель Минприроды сообщил РБК, что приказу об утверждении перечня проблемных предприятий предшествовала «долгая работа» и ведомство готово предоставить все расчеты и, если необходимо, дать разъяснения. Но если вице-премьер даст указание пересмотреть документ, то ведомство сделает это, добавил он. В аппарате Гордеева РБК сообщили, что не получали письмо Шохина.

Минприроды утвердило 18 апреля 2018 года перечень из 300 промышленных предприятий первой категории, на которые приходится не менее 60% суммарных выбросов и сбросов загрязняющих веществ в России. Список был подготовлен в рамках реформы экологического нормирования промышленности, запущенной еще в 2014 году. Эта реформа подразумевает разделение предприятий на четыре категории в соответствии с уровнем воздействия, оказываемого на окружающую среду. Каждая такая компания получает комплексное экологическое разрешение (КЭР): для первой категории, то есть самых «грязных» производств, выдача КЭР будет сопровождаться утверждением программы модернизации на основе наилучших доступных технологий (НДТ). 300 предприятий, попавших в перечень Минприроды, должны получить КЭР начиная с 2019 года.

Промышленность поддерживает изначально заявленную идею реформы, она должна рационализировать и упростить регулирование, сказал РБК заместитель гендиректора УГМК-Холдинга, зампред комитета РСПП по экологии и природопользованию Евгений Брагин. «Но то, что мы видим сейчас, — это необходимость тщательной доработки этой реформы», — подчеркнул он. ​По его словам, сейчас основная проблема — отсутствие утвержденных процедур по получению КЭР.

Брагин согласен с Шохиным, что способы формирования списка из 300 экологически проблемных предприятий, в который попали и заводы УГМК, непрозрачны. Но изменение этого списка — один из самых простых вопросов, решение которых необходимо для практической реализации реформы, добавил он.

В письме Шохина говорится, что Минприроды не раскрыло алгоритм включения компаний в перечень, а сам отбор выглядит бессистемным и необоснованным. В частности, он указывает на то, что некоторые предприятия оказались в этом списке произвольно — лишь по признаку первой категории. Однако фактический объем загрязняющих веществ, которые они производят, в документе ведомства не указан, замечает глава РСПП. Он обнаружил в перечне компании с объемом выбросов всего 0,01% от общего объема негативного воздействия на окружающую среду в России. На этом основании Шохин предложил убрать из списка такие предприятия, как рудник «Уралкалия», несколько заводов ЛУКОЙЛа и одну из электростанций Мосэнерго.

Кроме того, Шохин замечает, что в перечне Минприроды конкретизированы названия лишь 183 компаний, а остальные 117 именуются размыто: «Промышленная площадка», «Производство сложных минеральных удобрений», «Объект по производству алюминия» и проч.

Greenpeace будет требовать дополнить этот список, заявил РБК директор по программам ее российского офиса Иван Блоков: в него, безусловно, должны войти все крупные российские предприятия черной и цветной металлургии, включая UC Rusal, и нефтяной промышленности. «Не было широкого общественного обсуждения списка, такое впечатление, что он составлялся в последний момент», — добавил эколог.

В своих майских указах президент Владимир Путин поручил снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, назвав города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу.​