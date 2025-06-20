Каменщик обжаловал решение о передаче Домодедово государству

17 июня аэропорт был конфискован в собственность государства. Генпрокуратура сообщала, что его бенефициары — иностранные граждане и следуют «агрессивной политике западных государств»

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Бизнесмен Дмитрий Каменщик, бенефициар аэропорта Домодедово, подал апелляцию на решение Арбитражного суда о передаче актива государству, следует из карточки дела на сайте судебной инстанции. Параллельно с этим ООО «Домодедово карго» подало ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

Иск «о защите национальных интересов, обеспечении безопасности государства и об устранении незаконного иностранного контроля над группой стратегических предприятий аэропорта Домодедово» Генпрокуратура подавала зимой этого года.

Надзорное ведомство указало на то, что контроль над активами осуществляли резиденты иностранных государств — Каменщик (Турция, ОАЭ) и Валерий Коган (Израиль). По версии прокуратуры, бенефициары аэропорта «следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике».

В то же время один из представителей ответчиков заявлял на судебном заседании, что информация об иностранном гражданстве или резидентстве Когана и Каменщика не соответствует действительности.

17 июня Арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры.

Позднее в Единый госреестр юрлиц внесли изменения, согласно которым Росимущество стало владельцем холдинговой компании аэропорта Домодедово..