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ПМЭФ-2025 ,  
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Эксклюзив

Когогин заявил о проработке мер поддержки спроса на российские грузовики

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ПМЭФ-2025
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Глава КАМАЗа не ожидает, что меры будут приняты в 2025 году. В настоящее время идут переговоры с Минпромторгом
КАМАЗ KMAZ ₽99,9 0% Купить
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Совладелец и гендиректор крупнейшего производителя грузовой автотехники в России — КАМАЗа Сергей Когогин в интервью РБК рассказал, что сейчас совместно с Минпромторгом прорабатываются меры стимулирования спроса на отечественный грузовой транспорт. По его мнению, в сегодняшней ситуации везде, где тратятся бюджетные деньги, должна использоваться российская инфраструктура.

Глава КАМАЗа — РБК: «Это не просто охлаждение рынка, это коллапс»
Бизнес
Сергей Когогин

В мае Госдума приняла закон, который стимулирует спрос на отечественные авто в такси, так называемый закон о локализации.

Глава КАМАЗа отметил, что компания всегда была сторонником здоровой конкуренции за потребителя, но сегодня ситуация изменилась. «Мы начали это обсуждать с Минпромторгом, нормативная база для приоритета у нас есть», — сказал он, добавив, что прийти к решению в этом году вряд ли удастся.

Сегодня на рынке большегрузных автомобилей наблюдается избыток китайского транспорта. В отдельных сегментах их доля достигает 80%.

Перед повышением утильсбора, до 1 октября 2024-го, в Россию ввезли «более чем достаточное количество» китайской техники, часто не соответствующей российским техническим регламентам, отметил Когогин. При этом в прошлом году было продано около 120–130 тыс. грузовиков, а в этом году продажи прогнозируются на уровне порядка 55 тыс. штук. Последние два года многие приобретали технику, рассчитывая на рост экономики и ВВП. По оценке Когогина, баланс российского рынка «лежит в пределах 75 тыс. машин в год».

«Нам всегда этого объема хватало. Но КАМАЗ за последние три года переориентировал основные поставки на силовые ведомства — с этой задачей мы справляемся», — сказал он. В то же время на свободном рынке удовлетворить повышенный спрос не удалось — он вырос с 70 тыс. почти вдвое, и его заполнили китайцы. Уход европейских поставщиков заставил КАМАЗ полностью перепроектироваться, указывает Когогин. Это стоило компании времени и доли рынка.

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Сергей Когогин КАМАЗ Минпромторг
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