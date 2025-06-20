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ПМЭФ-2025 ,  
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Эксклюзив

Когогин описал состояние рынка грузового транспорта одним словом

Глава КАМАЗа Когогин описал состояние рынка грузового транспорта одним словом
Сюжет
ПМЭФ-2025
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Глава КАМАЗа Сергей Когогин описал состояние рынка грузовиков. Для этого ему хватило одного слова «ух»
Сергей Когогин
Сергей Когогин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Совладелец и гендиректор КАМАЗа, крупнейшего производителя грузовой автотехники в России, Сергей Когогин в интервью РБК охарактеризовал текущую ситуацию на рынке грузовиков одной фразой: «Ух». По его словам, произошло не просто «охлаждение», а «заморозка».

Глава КАМАЗа — РБК: «Это не просто охлаждение рынка, это коллапс»
Бизнес
Сергей Когогин

«Наш «барометр» говорит не об охлаждении, а о заморозке. Наверное, ситуацию можно описать одной фразой: «Ух», — сказал он.

По словам Когогина, несмотря на то что снижение ключевой ставки Центробанком на 1 п.п. позволит сэкономить КАМАЗу 3 млрд руб. в год на выплатах, принципиально это ничего не меняет — капитал по-прежнему остается недоступным как для игроков рынка, так и для потребителей.

В такой ситуации, по мнению главы КАМАЗа, следует переходить от стратегии к тактике — «как прожить сегодня и завтра».

За январь—май 2025 года, по данным аналитического агентства «Автостат», в России было продано 19,1 тыс. новых крупнотоннажных грузовых машин — на 54% меньше, чем год назад.

Около 85% коммерческого транспорта продавалось через лизинг, который при текущей ставке не окупается, констатирует Когогин. В результате порядка 50 тыс. грузовиков скопились на складах лизинговых компаний. Нераспроданные стоки китайских дилеров КАМАЗ оценивает в 40 тыс. штук.

Чистый убыток КАМАЗа по РСБУ в первом квартале 2025-го составил 12,46 млрд руб. против прибыли 1,44 млрд руб. в прошлом году, сообщала компания. Выручка группы составила 57,9 млрд руб. (минус 29,4%).

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