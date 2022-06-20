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Бизнес ,  
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Azur Air на лето сократит парк самолетов

Azur Air сократит парк самолетов в летнем расписании до 12, в феврале флот авиакомпании превышал 30 бортов. Авиаперевозчик также свернул полетную программу в Сочи и допустил, что персонал не удастся сохранить в полном объеме
Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press
Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

Крупнейшая чартерная авиакомпания России Azur Air летом будет летать только на 12 самолетах, это следует из письма гендиректора Евгения Королева сотрудникам, копия которого есть у РБК. Его подлинность подтвердил РБК источник в Azur Air.

«В летнем расписании будет задействовано порядка 12 самолетов. Благодаря успешным переговорам с партнерами стало ясно, что мы можем увеличивать количество рейсов за рубеж. Сейчас коммерческий департамент совместно с туроператорами прорабатывает международную программу», — говорится в письме. Королев отметил, что пока речь идет только о рейсах в Турцию из Москвы и некоторых других регионов, однако перевозчик работает над тем, чтобы возобновить полеты по другим традиционным зарубежным маршрутам.

Лоукостер «Победа» сократит парк самолетов до 25
Бизнес
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Он добавил, что в 2021 году полеты будут выполняться только на Boeing 767 и Boeing 757. Королев отметил, что Azur Air свернула полетную программу в Сочи, чтобы сохранить ресурс самолетов. В конце мая перевозчик сообщал, что помимо Москвы, откроет рейсы на курорт из Казани, Петербурга, Екатеринбурга.

Гендиректор указал, что компании, «несмотря на устойчивое состояние», может не хватить ресурсов, чтобы сохранить команду в полном объеме. «Мы сделаем все возможное, чтобы пройти через эти трудные времена с минимальными потерями», — отметил Королев.

По данным Росавиации на середину февраля, флот Azur Air состоял из более чем 30 самолетов.

РБК направил запрос в пресс-службу Azur Air.

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«Коммерсантъ» узнал о риске ухода с рынка для авиакомпании Royal Flight
Бизнес
Фото:Эдгар Брещанов / Global Look Press

В марте похожее решение приняла авиакомпания «Победа». Лоукостер сократил авиапарк с 41 до 25 самолетов. Авиакомпания разработала план оптимизации всех операционных процессов в компании для сохранения эффективности производственной деятельности, отметила пресс-секретарь перевозчика Елена Селиванова.

В конце февраля Евросоюз наложил санкции против российской авиаотрасли, которые запрещают в том числе поставки перевозчикам запчастей.

 

Авторы
Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко, Юлия Выродова Юлия Выродова
При участии
Алена Прохоренко
Azur Air российские авиакомпании авиалинии

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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