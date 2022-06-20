В Самаре заявили о желании вновь выпускать самолеты на заводе «Авиакор»

Губернатор Дмитрий Азаров заявил, что хотел бы возродить на предприятии выпуск самолетов. Завод, работающий с 1930 г., сейчас занимается ремонтными работами и выпуском компонентов для авиации

Фото: Денис Гришкин / Ведомости

На самарском заводе «Авиакор» снова могут начать производить самолеты, заявил губернатор региона Дмитрий Азаров агентству «РИА Новости».

«Я хочу, чтобы предприятие вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие самолеты, но говорить об этом рано... Это процесс не быстрый… Я надеюсь, что нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолетов на самарской земле», — сказал Азаров.

Он отметил, что для «второго рождения» завода предприятию и его собственнику предстоит «выстроить правильную систему взаимоотношений и кооперации», в том числе с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, выпускает как военные самолеты, так и гражданские лайнеры, например, Sukhoi Superjet 100) и Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА, выпускает легкие самолеты, например, L 410 на 19 пассажиров). Губернатор пообещал «поспособствовать» достижению таких договоренностей.

«Авиакор», по словам Азарова, в последние годы занимался ремонтными работами и добивался контрактов на изготовление отдельных узлов и агрегатов, например, иллюминаторов. На сайте завода говорится, что он выполняет капитальный ремонт и техобслуживание Ту-154 (последний регулярный рейс по России этот самолет совершил в 2020-м), а также обслуживает Ан-140 и Ан-74. Кроме того, поставляет компоненты для других самолетов различных типов.

«Но они же авиастроители. Конечно, они все мечтали о том, чтобы заниматься не только ремонтными и эксплуатационными работами, но и восстановить производство самолетов на «Авиакоре», — сказал Азаров.

«Авиакор» был основан в 1930 году в Воронеже, в 1941 году предприятие эвакуировали в Куйбышев (Самару). В советские годы выпускал бомбардировщики (Ил-4), штурмовики (Ил-2), противолодочные самолеты (Ту-142), пассажирские лайнеры (Ту-144), ракеты (Ла-350 «Буря»). С 2003-го производил грузо-пассажирские Ан-140. За время существования завод выпустил более 22 тыс. самолетов.