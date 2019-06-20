Металлурги оценили затраты от роста тарифов РЖД в 14 млрд руб. в год

Ассоциация металлургов «Русская Сталь» (в нее входят крупнейшие сталелитейные компании — НЛМК Владимира Лисина, Evraz Романа Абрамовича и партнеров, ММК Виктора Рашникова, «Северсталь» Алексея Мордашова и «Мечел» Игоря Зюзина) оценила транспортные затраты предприятий отрасли от новых тарифных инициатив РЖД в 13,87 млрд руб. в год. Такая оценка приводится в материалах ассоциации (есть у РБК).
Повышенная тарифная нагрузка приведет к увеличению себестоимости готовой металлопродукции, что в свою очередь спровоцирует незапланированный рост стоимости государственных строительных объектов, в том числе нефтегазовых, указывают металлурги. В итоге рост затрат металлургических предприятий мультипликативным эффектом увеличит расходы бюджета России, предупреждают они.
Представитель «Русской Стали» отказался от комментариев.
Недавно РЖД предложили правительству изменить тарифные классы металлургических грузов, увеличив сборы с кокса и руды. В перевозках монополии выросла доля низкодоходных грузов, что ухудшает ее финансовые показатели, указывали РЖД.
Классы грузов
Система железнодорожных тарифов РЖД состоит из трех классов. Для грузов первого класса (уголь, руда и прочее сырье) предусмотрены скидка 25% и понижающий коэффициент за дальность перевозок до 0,55. Для грузов второго класса (удобрения, нефтепродукты, продовольствие) действует коэффициент 1, а для грузов третьего класса (металлы черные и цветные, вино, ковры) действуют повышающий коэффициент 1,74. Таким образом, перевозка на экспорт угля и руды субсидируется поставщиками нефти и нефтепродуктов, черных металлов, металлолома, химикатов, зерна, продукции машиностроения и металлообработки. Этот прейскурант утвержден в июне 2003 года.