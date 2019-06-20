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Металлурги оценили затраты от роста тарифов РЖД в 14 млрд руб. в год
Металлурги попросили правительство не поддерживать предложение РЖД повысить тарифы на перевозку железной руды. По их оценкам, дополнительные затраты отрасли достигнут 14 млрд руб. в год, что приведет к росту цен на стройматериалы
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Ассоциация металлургов «Русская Сталь» (в нее входят крупнейшие сталелитейные компании — НЛМК Владимира Лисина, Evraz Романа Абрамовича и партнеров, ММК Виктора Рашникова, «Северсталь» Алексея Мордашова и «Мечел» Игоря Зюзина) оценила транспортные затраты предприятий отрасли от новых тарифных инициатив РЖД в 13,87 млрд руб. в год. Такая оценка приводится в материалах ассоциации (есть у РБК).

Повышенная тарифная нагрузка приведет к увеличению себестоимости готовой металлопродукции, что в свою очередь спровоцирует незапланированный рост стоимости государственных строительных объектов, в том числе нефтегазовых, указывают металлурги. В итоге рост затрат металлургических предприятий мультипликативным эффектом увеличит расходы бюджета России, предупреждают они.

Представитель «Русской Стали» отказался от комментариев.

Недавно РЖД предложили правительству изменить тарифные классы металлургических грузов, увеличив сборы с кокса и руды. В перевозках монополии выросла доля низкодоходных грузов, что ухудшает ее финансовые показатели, указывали РЖД.

Классы грузов

Система железнодорожных тарифов РЖД состоит из трех классов. Для грузов первого класса (уголь, руда и прочее сырье) предусмотрены скидка 25% и понижающий коэффициент за дальность перевозок до 0,55. Для грузов второго класса (удобрения, нефтепродукты, продовольствие) действует коэффициент 1, а для грузов третьего класса (металлы черные и цветные, вино, ковры) действуют повышающий коэффициент 1,74. Таким образом, перевозка на экспорт угля и руды субсидируется поставщиками нефти и нефтепродуктов, черных металлов, металлолома, химикатов, зерна, продукции машиностроения и металлообработки. Этот прейскурант утвержден в июне 2003 года.

17 июня заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило направил письмо совету потребителей (копия есть у РБК), в котором допустил изменение тарифов с 2025 года.

«Русская Сталь» просит правительство не поддерживать предложение РЖД, поскольку основной причиной ухудшения финансовых показателей компании является рост перевозок угля, а не металлов и руды. «Перевозки грузов предприятий черной металлургии являются одними из наиболее доходных для РЖД, за счет них субсидируются перевозки грузов некоторых других отраслей экономики», — отмечает ассоциация и предлагает решать проблему РЖД «за счет воздействия на источник рисков». РБК направил запросы в пресс-службы угольных компаний — «Мечела» Зюзина, СУЭК Андрея Мельниченко и «Сибантрацита» Дмтрия Босова.

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступает против изменения тарифной политики, сказал РБК его представитель. «Любые изменения тарификации по перевозкам конкретных грузов по отдельным направлениям возможны только в правилах применения РЖД тарифного коридора, который одобрен ФАС», — подчеркнул он. Сейчас тарифы РЖД на перевозку угля, руды и черных металлов установлены на верхнем уровне прейскуранта, и перевозчик может выдавать только скидки до 50%.

В письме «Русской Стали», направленном в начале июня в Минтранс (копия есть у РБК), металлурги также просят предусмотреть снижение тарифных ставок на грузы черной металлургии, ориентированные на экспорт, при проработке изменений в прейскурант РЖД. Металлурги считают реальным снижение тарифов за счет оптимизационных мероприятий компании и средств государственной поддержки отраслей промышленности. Представитель Минтранса сообщил, что письмо получено, но комментировать его отказался.

Автор: Светлана Бурмистрова
При участии: Мария Кокорева
Теги: «РЖД», тарифы
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