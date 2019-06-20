Металлурги оценили затраты от роста тарифов РЖД в 14 млрд руб. в год

Металлурги оценили затраты от роста тарифов РЖД в 14 млрд руб. в год

Металлурги попросили правительство не поддерживать предложение РЖД повысить тарифы на перевозку железной руды. По их оценкам, дополнительные затраты отрасли достигнут 14 млрд руб. в год, что приведет к росту цен на стройматериалы

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Ассоциация металлургов «Русская Сталь» (в нее входят крупнейшие сталелитейные компании — НЛМК Владимира Лисина, Evraz Романа Абрамовича и партнеров, ММК Виктора Рашникова, «Северсталь» Алексея Мордашова и «Мечел» Игоря Зюзина) оценила транспортные затраты предприятий отрасли от новых тарифных инициатив РЖД в 13,87 млрд руб. в год. Такая оценка приводится в материалах ассоциации (есть у РБК).

Повышенная тарифная нагрузка приведет к увеличению себестоимости готовой металлопродукции, что в свою очередь спровоцирует незапланированный рост стоимости государственных строительных объектов, в том числе нефтегазовых, указывают металлурги. В итоге рост затрат металлургических предприятий мультипликативным эффектом увеличит расходы бюджета России, предупреждают они.

Представитель «Русской Стали» отказался от комментариев.

Недавно РЖД предложили правительству изменить тарифные классы металлургических грузов, увеличив сборы с кокса и руды. В перевозках монополии выросла доля низкодоходных грузов, что ухудшает ее финансовые показатели, указывали РЖД.