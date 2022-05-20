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«Коммерсантъ» узнал о проверке расчетов между сетями и поставщиками еды

Власти проверят, вовремя ли ретейлеры рассчитываются с поставщиками продуктов. Сети заявили, что соблюдают требования. Но производители отметили случаи просрочек и подчеркнули, что не могут давать «бесплатные кредиты»
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба проверят, соблюдают ли торговые сети сроки оплаты за продукты питания. Такое поручение им дал первый вице-премьер Андрей Белоусов, со ссылкой на копию документа сообщил «Коммерсантъ».

Если ведомства найдут системные нарушения, они должны будут представить правительству предложения по урегулированию ситуации. В аппарате Белоусова, Минпромторге и ФАС не предоставили комментарии изданию.

По закону о торговле ретейлеры должны оплачивать продукты питания со сроком годности менее десяти дней в срок не более восьми дней со дня получения, со сроком годности от десяти до 30 дней — в течение 25 дней, а остальные категории, в том числе алкоголь, — в срок не более 40 дней.

С начала военной операции России на Украине и из-за западных санкций производители начали просить ретейлеров сократить предельные сроки оплаты, пишет издание. Участники рынка ссылались на острый дефицит оборотных средств из-за скачков курсов валют, разрыва логистических цепочек и перехода поставщиков сырья и материалов на предоплату.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Кроме того, отметил источник издания в крупном производителе, время от времени предельные сроки оплаты по тем или иным причинам срываются и размер задолженности может быть существенным. В условиях роста ставок банковского кредитования ситуация становится особенно острой, и в ответ производители могут и приостановить поставки, сказал он. Поводом для поручения, по его словам, стало то, что в аппарате Андрея Белоусова, вероятно, накопилась «критическая масса» обращений поставщиков.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что случаи нарушения сроков оплаты со стороны сетей есть, но они не массовые. «Мы с другими союзами поставщиков пока собираем информацию у своих членов», — сообщил он.

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Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов также сказал, что пока есть только единичные случаи со стороны ряда сетей. Он считает, что сейчас для производителей гораздо важнее сократить предельные сроки расчетов за товар с сетями. Так, по словам Белова, в молочной категории оплата за товар может занимать до 40 дней, хотя оборачиваемость скоропортящейся продукции — 7–8 дней.

В свою очередь замглавы правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов отметил, что ретейлеры, по сути, пользуются бесплатным кредитом от поставщиков, у которых, в свою очередь, не хватает средств на покупку сырья, упаковки, оплату логистики, что необходимо для безостановочной работы предприятий. По словам источника «Коммерсанта», поручение Белоусова может стать первым шагом, а давление на торговые сети в вопросе сокращения сроков оплаты будет нарастать.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan) в беседе с изданием заверили, что ее члены всегда придерживаются законодательных требований, в том числе и сроков оплаты поставок. Сокращение сроков возможно при договоренностях конкретных партнеров, но в целом такая практика нецелесообразна, поскольку грозит дефицитом оборотных средств у самих сетей, отметили в ней. В «Ленте» добавили, что понимают «временные трудности» партнеров, в связи с чем сокращали сроки оплаты с добросовестными поставщиками.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
продукты торговые сети поставщики расчеты оплата Минпромторг Андрей Белоусов ФАС
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