FT узнала о планах Уимбилдона отказаться от системы распределения билетов

Сейчас для того, чтобы попасть на турнир, любители тенниса участвуют в лотерее, заявки на участие в которой отравляют организаторам по почте. Чтобы упростить эту систему, для Уимблдона разрабатывают онлайн-лотерею, узнала FT

Британский теннисист Джек Дрейпер (Фото: Steven Paston / AP)

Организатор международного теннисного турнира Уимблдон, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета планирует разработать онлайн-лотерею для желающих приобрести билеты на чемпионат. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает газета Financial Times (FT).

Ежегодно, напоминает издание, Уимблдон посещают около полумиллиона человек, причем подавляющее большинство билетов на него, по традиции, продается в ходе бесплатной лотереи (Public Ballot) за много месяцев до летнего чемпионата. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно заполнить бумажную форму, а затем отправить ее по почте вместе с конвертом, маркой и своим адресом. Победа в этой лотерее дает любителям тенниса право купить несколько билетов на один из шоу-кортов. Перепродажа билетов, согласно правилам организаторов, запрещена.

Однако теперь, выяснила газета, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета готовится изменить свою ограничительную политику продажи билетов. В течение последних нескольких месяцев организаторы разрабатывают новую онлайн-форму для лотереи (Online Ballot), говорят источники издания.

Официально о новой возможности приобрести билеты на турнир, по их данным, может быть объявлено уже в этом месяце. Возможность купить билеты при помощи такой лотереи появится к чемпионату в следующем году, полагают собеседники FT.

«Преимущества [работы онлайн системы] перевешивают недостатки», — прокомментировал идею онлайн-лотереи человек, близкий к руководству Уимблдона.