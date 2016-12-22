Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,51 60,48 EUR Нал. 75,99 74,77 USD Бирж. 60,89 +0,04 EUR Бирж. 75,19 -0,09 USD ЦБ. 60,86 -0,70 EUR ЦБ. 75,40 -0,68 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 8315,10 +141,83 MOEX 2224,06 -0,78% RTS 1153,59 -0,08% Brent 73,70 +0,14% DJIA 24664,89 -0,34% Nasdaq 7238,06 -0,78% FTSE 7328,92 +0,16%
Крупнейшего производителя алкоголя уличили в недобросовестной конкуренции
Лента новостей
Пентагон потратит $928 млн на разработку крылатой гиперзвуковой ракеты 09:29, Политика Крупнейшего производителя алкоголя уличили в недобросовестной конкуренции 09:07, Бизнес «Опора России» рассказала о беспокойстве бизнеса из-за контрсанкций 09:06, Экономика Врачи выписали выпрыгнувшего при пожаре из окна «Зимней вишни» мальчика 09:05, Общество ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков 08:51, Финансы Кабмин решил поднять пошлины за водительские права и загранпаспорт 08:49, Общество В Алтайском крае при пожаре погибли пять человек 08:19, Общество Битва с непричастными: как блокировка Telegram стала угрозой для Рунета 08:10, Мнение Минкультуры отчитывалось в ФСБ о студии Серебренникова за год до арестов 08:08, Общество В Чите полицейский нашел в лифте 800 тыс. руб. 07:45, Общество Иран пообещал «неприятную» для США реакцию на выход из ядерной сделки 07:39, Политика ФСБ решила блокировать Telegram из-за планов Дурова создать криптовалюту 07:03, Технологии и медиа Росавтодор обвинил структуру Минтранса в срыве сроков по Крымскому мосту 06:42, Бизнес Казнили старейшего в истории США приговоренного к высшей мере наказания 06:35, Общество Гендиректор Mattel объявила об уходе со своего поста 06:00, Бизнес Пентагон подтвердил задержание в Сирии связанного с 11 сентября исламиста 05:33, Политика Во Флориде неизвестный застрелил двух полицейских 05:06, Общество Мнучин заявил о нужном эффекте от санкций против российских олигархов 04:53, Политика В МЧС предупредили о риске пожаров из-за майнинга криптовалют 04:38, Технологии и медиа FT сообщила о возможном уходе фонда Сороса из Венгрии 04:15, Политика Минобороны обнаружило за неделю 18 самолетов-разведчиков у границ России 03:28, Политика Мсвати III переименовал Свазиленд в Королевство Эсватини 03:03, Политика Советник Трампа назвал условие улучшения отношений с Москвой 02:53, Политика В «Аэрофлоте» подтвердили трудности с получением виз США 02:32, Политика Адвокаты Януковича вызвали полицию после заседания суда в Киеве 02:06, Политика «Ростех» нашел «Тракторным заводам» нового владельца 01:50, Общество Асад вернул Франции Орден почетного легиона 01:39, Политика «Ростелеком» назвал «затруднительным» исполнение «закона Яровой» 01:18, Технологии и медиа
Крупнейшего производителя алкоголя уличили в недобросовестной конкуренции
Бизнес, 09:07
0
Крупнейшего производителя алкоголя уличили в недобросовестной конкуренции
Федеральная антимонопольная служба заподозрила Beluga Group, крупнейшего производителя крепкого алкоголя, в недобросовестной конкуренции. Служба требует прекратить выпуск горьких настоек, маскирующихся под бренди, виски и ром
Фото: Елена Нагорных / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба возбудила несколько административных дел в отношении структур ПАО «Белуга Групп» (Beluga Group), одного из крупнейших российских производителей спиртных напитков, по признакам нарушения ст. 14.2 закона «О защите конкуренции». Группу подозревают во введении потребителя в заблуждение, следует из материалов ФАС.

Речь идет, в частности, о выпускаемых ею алкогольных напитках Captain’s Brandy, Captain’s Whisky и Captain’s Rum. Лишь при детальном изучении этикеток выясняется, что это не бренди, виски или ром, как можно было бы подумать, а горькие настойки «Капитанская» на основе коньяка, виски и со вкусом рома «сильвер». «Покупателю бросается в глаза крупная и яркая надпись Captain’s Brandy, остальные надписи выполнены мелким и трудно читаемым на расстоянии шрифтом, что создает возможность приобретения потребителями напитка по ошибке», — отмечает ФАС в определении о рассмотрении одного из административных дел.

Служба ссылается на жалобу покупателя, который утверждает, что отказался бы от покупки, если бы знал, что ему предлагают настойку.

В октябре—декабре 2017 года ФАС выдала структурам Beluga Group предписание не вводить в гражданский оборот настойки, в чьих названиях содержатся слова «бренди», «виски» и «ром». Срок этого предписания истек. Поэтому ведомство возбудило административные дела, следует из материалов ФАС.

Beluga Group, как сообщили РБК в ее пресс-службе, «находится во взаимодействии» с ведомством и учитывает все его рекомендации, касающиеся оформления продукции. Все напитки линейки Captain's Collection выпускаются согласно ГОСТу, с указанием полного состава ингредиентов, а также того, что все они являются настойками (кроме Captain's Gin), это указано как на этикетке, так и на контрэтикетке, утверждает представитель группы.

По разным ГОСТам

Производство настоек, бренди, виски и рома регулируется разными ГОСТами, напоминает ФАС. Настойки — ликеро-водочный продукт крепостью от 25 до 60 градусов, изготовленный из полуфабрикатов и ингредиентов, придающих вкус горечи, а для производства коньяка и бренди требуется дистиллят из особого вида винограда, выдержанный «в контакте с древесиной дуба не менее трех лет». Как отмечает ФАС, производство бренди, равно как виски и рома, — более дорогостоящий процесс, чем выпуск настоек.

В интернет-магазинах стоимость бутылки 0,5 л Captain's Brandy, Captain's Whisky и Captain's Rum определена в 270–370 руб., а производимого той же Beluga Group бренди «Золотой резерв» — уже 450 руб. за 0,5 л.

Beluga Group, которая ранее называлась «Синергией», вывела Captain’s Rum на федеральный уровень в 2015 году на волне спроса на аналоги крепкого импортного алкоголя. В настоящее время в линейку входит четыре напитка со вкусом коньяка, виски, рома и джина. Выручку от продаж линейки Captain's Collection группа не раскрывает. В отчете за 2016 год говорилось, что продажи продукции под этими марками выросли в 2,3 раза, настойки продавались в 50 тыс. торговых точек.

Всего в 2017 году, по данным Росстата, было произведено 5,42 млн дал ликеро-водочных изделий крепостью выше 25%, к которым относятся и настойки. Из них более 838 тыс. дал выпустили заводы Beluga Group. По этому показателю группа занимает первое место среди производителей такой продукции. Однако основным напитком для Beluga Group является водка — в прошлом году она произвела 9,6 млн дал водки, что позволило занять ей первое место и в этом сегменте (всего было выпущено 79,8 млн дал водки). В прошлом году Beluga Group произвела в целом 11,8 млн дал алкогольных напитков, заработав 33,7 млрд руб.

Возвращение «в рамки приличия»

В случае признания факта недобросовестной конкуренции производитель должен будет прекратить вменяемое нарушение и привести упаковку товара в соответствие с существующим законодательством, уточняют в ФАС. За нарушение ст. 14.2 закона «О защите конкуренции» юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму 100–500 тыс. руб. за каждое административное нарушение. Штраф не освобождает от обязанности исполнять решения и предписания антимонопольного органа, напоминает адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Павел Терещенко. Кроме того, граждане, заявившие в ФАС о приобретении продукции по ошибке, могут через суд потребовать возмещения понесенных расходов, считает адвокат Глеб Плесовских.

Популярность имитирующих виски, бренди и ром напитков выросла в кризисном 2015 году. Производители не только используют в названии, к примеру, слово «виски», но и имитируют бутылки этого напитка и этикетки известных марок, поэтому ФАС ставит производителей «в рамки приличия», отмечает управляющий партнер брендингового агентства Depot WPF Алексей Андреев. По его мнению, если из названия настоек исчезнут слова «виски», «бренди» и «ром», производители будут больше уделять внимания брендингу — качеству оформления стекла, закупорки, этикетки. Сама замена этикетки не приведет к значительным финансовым расходам: пресс-форма стоит менее 20 тыс. руб., отмечает Андреев.

Проблема в маркетинге, а не в факте продажи напитка, считает ведущий юрист компании Sameta Бэла Дударова. Она рекомендует производителям более ответственно относиться к тому, как они позиционируют товар на рынке: «Если конкуренты [Beluga Group] используют такие же приемы, то им также стоит насторожиться».

Автор: Наталья Новопашина.
При участии: Елена Сухорукова.
Теги: «Синергия» , УФАС , алкоголь , конкуренция
Главное
ФСБ решила блокировать Telegram из-за планов Дурова создать криптовалюту Технологии и медиа
Материалы по теме
Крупнейший производитель водки в России намерен назваться Beluga Бизнес
В России в 2017 году выросли продажи водки Бизнес
СМИ узнали о планах закрепить в ГОСТе «российское качество» водки Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.