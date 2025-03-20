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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Глава X5 назвала «действенную» меру снижения потребления алкоголя

Глава X5 назвала действенной мерой снижения потребления алкоголя занятость
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Ограничение времени продажи алкоголя не сильно влияет на объемы его потребления, считает глава X5 Екатерина Лобачева. Действенная мера, по ее версии — занятость: «когда человек работает, у него меньше времени на застолья»
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Самая действенная мера для снижения потребления алкоголя — это занятость: когда человек работает, у него меньше времени на застолья, — считает Екатерина Лобачева, президент крупнейшей российской розничной компании X5 (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). — Кроме того, это пропаганда здорового образа жизни, спорта с детства, семьи и прочее. Вот этим нужно заниматься. Потребление будет следовать за образом жизни, вот и все».

Так в интервью РБК топ-менеджер прокомментировала вступившие с 1 марта ограничения на продажу алкоголя в Вологодской области: теперь жители региона смогут приобретать его в будние дни только два часа — с 12:00 до 14:00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. Нельзя продавать алкоголь в стационарных торговых объектах, расположенных в помещениях многоквартирных домов, в подвалах, на цокольных этажах, а также торговых объектах, в которых нет отдельного входа для погрузки или разгрузки алкогольной продукции.

Уже в первый день действия ограничений (понедельник, 3 марта) продажи всей категории алкоголя (крепкий, вино, слабоалкогольные напитки) в федеральных сетях, представленных в регионе, снизились на 57-60%.

Президент Х5 — РБК: «Голод — двигатель прогресса»
Бизнес
Екатерина Лобачева

Почему ввели ограничения на продажу алкоголя

«Сюрприз» для алкомаркетов, который приведет к их уходу с местного рынка, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов анонсировал 10 октября 2024 года на оперативном совещании в местном правительстве. «По поводу «Бристолей» и «Красного & Белого» у нас заготовлены сюрпризы. Даю намек: они уйдут с рынка Вологодской области <...> Но мы вынуждены сделать такой шаг», — сообщил он.

Необходимость этой меры губернатор объяснял тем, что «Вологодчина и Русский Север вымирают»: только за год население области сократилось на 7,5 тыс. жителей. При этом «71% смертей наших земляков трудоспособного возраста связан с алкоголем», пояснил Филимонов и перечислил причины: это кардиомиопатия и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, панкреатит, цирроз печени, а также пьяное вождение, бытовые конфликты с тяжкими последствиями и многое другое. За год рост заболеваемости алкоголизмом, по его словам, вырос на 30%.

«Люди гибнут и становятся инвалидами в условиях мирной жизни, а не на фронте. В федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодчина занимает позорное 71-е место. На этом фоне за последние четыре года число алкогольных супермаркетов увеличилось более чем втрое. Они на каждом шагу. Много жалоб поступает на так называемые наливайки, спаивающие людей в ночное время», — указывал губернатор.

Прямого влияния на магазины X5 в Вологодской области нет: в структуре розничной группы нет алкомаркетов, а алкогольный ассортимент остальных форматов (в регионе на конец 2024-го был 221 магазин «Пятерочка» и 3 «Чижика». — РБК) — это около 10% в продажах, рассказала Лобачева. Но «вологодский кейс» она называет «очень интересным»: «В Вологодской области мы наблюдаем очень смелый эксперимент. Очень жаль, что он заранее не обсуждался с бизнесом и, по сути, нас поставили перед фактом. Результат будем оценивать ближе к лету — цифры марта не очень показательные: накладывается фактор запасов перед 8 Марта, так и пост, когда потребление алкоголя снижается. Но предполагаю, что многие, особенно маленькие магазинчики, будут испытывать трудности».

Но временные ограничения на объемах потребления алкоголя практически никак не сказываются, констатирует Лобачева: «Потому что в любом случае алкоголь купить можно. Приспособить свое потребительское поведение к таким изменениям тоже можно. Но какие у такой модели есть риски? Если ты не можешь купить в месте, где тебе гарантируют качество, то возможны злоупотребления с продажей контрафактного алкоголя. Как ни крути, в алкогольной отрасли до сих пор высокий уровень контрафакта. Поэтому важно следить за статистикой отравлений алкоголем в Вологодской области и показателями нелегального рынка».

О риске — увеличении доли контрафакта и нелегальных продаж — ранее предупреждал и основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников: «Предположу, что большинство смертей (в Вологодской области. — РБК) связано не с употреблением высококачественного марочного алкоголя, который мы легально продаем в своих магазинах, а с низкокачественной продукцией, контрафактом и самогоном.

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
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