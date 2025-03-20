Глава X5 назвала «действенную» меру снижения потребления алкоголя

Ограничение времени продажи алкоголя не сильно влияет на объемы его потребления, считает глава X5 Екатерина Лобачева. Действенная мера, по ее версии — занятость: «когда человек работает, у него меньше времени на застолья»

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«Самая действенная мера для снижения потребления алкоголя — это занятость: когда человек работает, у него меньше времени на застолья, — считает Екатерина Лобачева, президент крупнейшей российской розничной компании X5 (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). — Кроме того, это пропаганда здорового образа жизни, спорта с детства, семьи и прочее. Вот этим нужно заниматься. Потребление будет следовать за образом жизни, вот и все».

Так в интервью РБК топ-менеджер прокомментировала вступившие с 1 марта ограничения на продажу алкоголя в Вологодской области: теперь жители региона смогут приобретать его в будние дни только два часа — с 12:00 до 14:00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. Нельзя продавать алкоголь в стационарных торговых объектах, расположенных в помещениях многоквартирных домов, в подвалах, на цокольных этажах, а также торговых объектах, в которых нет отдельного входа для погрузки или разгрузки алкогольной продукции.

Уже в первый день действия ограничений (понедельник, 3 марта) продажи всей категории алкоголя (крепкий, вино, слабоалкогольные напитки) в федеральных сетях, представленных в регионе, снизились на 57-60%.

Почему ввели ограничения на продажу алкоголя «Сюрприз» для алкомаркетов, который приведет к их уходу с местного рынка, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов анонсировал 10 октября 2024 года на оперативном совещании в местном правительстве. «По поводу «Бристолей» и «Красного & Белого» у нас заготовлены сюрпризы. Даю намек: они уйдут с рынка Вологодской области <...> Но мы вынуждены сделать такой шаг», — сообщил он. Необходимость этой меры губернатор объяснял тем, что «Вологодчина и Русский Север вымирают»: только за год население области сократилось на 7,5 тыс. жителей. При этом «71% смертей наших земляков трудоспособного возраста связан с алкоголем», пояснил Филимонов и перечислил причины: это кардиомиопатия и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, панкреатит, цирроз печени, а также пьяное вождение, бытовые конфликты с тяжкими последствиями и многое другое. За год рост заболеваемости алкоголизмом, по его словам, вырос на 30%. «Люди гибнут и становятся инвалидами в условиях мирной жизни, а не на фронте. В федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодчина занимает позорное 71-е место. На этом фоне за последние четыре года число алкогольных супермаркетов увеличилось более чем втрое. Они на каждом шагу. Много жалоб поступает на так называемые наливайки, спаивающие людей в ночное время», — указывал губернатор.

Прямого влияния на магазины X5 в Вологодской области нет: в структуре розничной группы нет алкомаркетов, а алкогольный ассортимент остальных форматов (в регионе на конец 2024-го был 221 магазин «Пятерочка» и 3 «Чижика». — РБК) — это около 10% в продажах, рассказала Лобачева. Но «вологодский кейс» она называет «очень интересным»: «В Вологодской области мы наблюдаем очень смелый эксперимент. Очень жаль, что он заранее не обсуждался с бизнесом и, по сути, нас поставили перед фактом. Результат будем оценивать ближе к лету — цифры марта не очень показательные: накладывается фактор запасов перед 8 Марта, так и пост, когда потребление алкоголя снижается. Но предполагаю, что многие, особенно маленькие магазинчики, будут испытывать трудности».

Но временные ограничения на объемах потребления алкоголя практически никак не сказываются, констатирует Лобачева: «Потому что в любом случае алкоголь купить можно. Приспособить свое потребительское поведение к таким изменениям тоже можно. Но какие у такой модели есть риски? Если ты не можешь купить в месте, где тебе гарантируют качество, то возможны злоупотребления с продажей контрафактного алкоголя. Как ни крути, в алкогольной отрасли до сих пор высокий уровень контрафакта. Поэтому важно следить за статистикой отравлений алкоголем в Вологодской области и показателями нелегального рынка».

О риске — увеличении доли контрафакта и нелегальных продаж — ранее предупреждал и основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников: «Предположу, что большинство смертей (в Вологодской области. — РБК) связано не с употреблением высококачественного марочного алкоголя, который мы легально продаем в своих магазинах, а с низкокачественной продукцией, контрафактом и самогоном.