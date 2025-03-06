Торговые сети зафиксировали снижение спроса на алкоголь в Вологде на 50%

В первый день двухчасовых ограничений на торговлю алкоголем в Вологодской области продажи спиртного в торговых сетях упали наполовину, рассказали источники РБК. Власти региона влияние мер на продажи спиртного пока не анализировали

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Продажи алкоголя в магазинах Вологодской области в понедельник, 3 марта, снизились наполовину относительно уровня предыдущей недели и прошлого года, рассказали РБК источники в двух федеральных торговых сетях. Именно в этот день в регионе фактически заработали введенные властями с начала марта 2025 года ограничения на торговлю спиртным, которые позволяют приобретать его в будние дни только в строго определенное время — с 12:00 до 14:00.

По данным одной из торговых сетей, в ее магазинах в Вологодской области продажи всей категории алкоголя (крепкий, вино, слабоалкогольные напитки) в понедельник, 3 марта, снизились в натуральном выражении на 57% относительно аналогичного дня на прошлой неделе (24 февраля 2025 года). А если сравнивать продажи в годовом выражении — с понедельником, 4 марта 2024 года, — то спрос упал на 52%.

О снижении продаж алкоголя, по предварительным оценкам, более чем наполовину (52%) в понедельник, 3 марта, к аналогичному дню прошлого года говорит и источник РБК в другой торговой сети. А по сравнению с предыдущей неделей падение продаж в натуральном выражении составило 60%. Впрочем, делать выводы о реальном снижении или росте количества покупок можно будет примерно через месяц, когда потребитель адаптируется к новым требованиям, говорит собеседник РБК.

В Вологодской области торговые сети формировали 43% оборота розничной торговли региона за 2023 год, следует из последних доступных данных Вологдастата (территориальный орган Росстата в этой области). Всего, по данным статистики, на 1 января 2024 года на территории региона насчитывалось около 7,7 тыс. магазинов розничной торговли. Наиболее привлекательной для торговых сетей была реализация пищевых продуктов, выручка от продажи которых дала почти две трети их оборота в регионе. При этом самой крупной категорией в структуре оборота розничной торговли пищевыми продуктами (включая напитки и табачные изделия) был алкоголь. На его долю приходилось 17% оборота, сообщал Вологдастат.

Как работают ограничения Закон об изменении правил продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. Теперь продавать алкоголь по будням розничным магазинам можно только с 12:00 до 14:00. Новые правила распространяются только на розничные точки продажи и не действуют в ресторанах, барах и кафе. Кроме того, ограничения не касаются выходных и праздничных дней. На этом фоне часть магазинов в Вологодской области, включая точки сетей «Красное & Белое» и «Бристоль», начали закрываться, писали «Ведомости». Некоторые стали отказываться от продажи алкоголя.

В пресс-службе министерства информационной политики Вологодской области в ответ на просьбу РБК прокомментировать динамику продаж в первый день действия двухчасовых ограничений на торговлю алкоголем сообщили, что такой «запрос требует проведения анализа деятельности государственных органов власти и иной аналитической работы». А это обстоятельство, согласно закону «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», является основанием, «исключающим предоставление информации по запросу о деятельности государственного органа», пояснил представитель министерства.

Почему Вологда ограничила торговлю алкоголем

В конце октября 2024 года с инициативой о жестком ограничении продажи спиртного выступил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Такую необходимость он связывал с высокой смертностью из-за употребления спиртных напитков. «Вологодчина и Русский Север вымирают. Только за год население области сократилось на 7,5 тыс. жителей», — указывал Филимонов. Губернатор отмечал, что в федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодчина занимает позорное 71-е место из 85. По его словам, 71% смертей жителей Вологодской области трудоспособного возраста связаны с алкоголем, а число страдающих алкоголизмом за год выросло на 30%.

Число алкогольных супермаркетов в Вологодской области за последние четыре года увеличилось более чем втрое, приводил данные губернатор. «Они на каждом шагу. Много жалоб поступает на так называемые наливайки, спаивающие людей в ночное время», — пояснял Филимонов. Выбор времени, когда в регионе в будние дни разрешат продавать алкоголь, губернатор объяснял тем, что это самые неудобные часы — обеденное время, когда человек должен быть на учебе, тренировке, работе. «Принципиальная задача — не дать возможность приобретать алкоголь ни с утра, ни вечером после работы», — говорил Филимонов в интервью «Коммерсанту». Кроме этого, губернатор заявлял о намерении убрать с регионального рынка крупные алкомаркеты сетей «Бристоль» и «Красное & Белое». «Чтобы там не собирались алкоголики и не было рядом «Красного & Белого» в зданиях галерей, музеев и театров. Чтобы вообще не было таких точек продаж», — заявлял Филимонов.

Основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников, в свою очередь, заявлял в интервью РБК, что народ в России сегодня трезвый как раз благодаря работе легального ретейла и производителя. Он также указывал, что точки «Красного & Белого» не алкомаркеты, а «магазины у дома», потому что на долю алкоголя у них приходится менее четверти продаж, остальное — это продукты питания, товары повседневного спроса, табак.

Политика запретов для легальной торговли вызовет в том числе рост нелегального рынка, предупреждал собеседник РБК. В качестве примера основатель «Красного & Белого» вспоминал результаты горбачевской антиалкогольной кампании в СССР. «В 1985 году мне как раз исполнилось 18 лет — по закону можно было официально покупать алкоголь. Правда, купить то, что хотелось, я не мог: его просто не было. Я по сей день помню вкус огуречного лосьона, тройного одеколона и всевозможных спиртовых жидкостей», — говорил Студенников.

Случаи летальных исходов чаще связаны не с марочным алкоголем, который легально продается в магазинах, а с низкокачественной продукцией, контрафактом и самогоном, обращал внимание он. «Сегодня заходишь в любой сетевой магазин — и там точно на 100% все будет правильно с точки зрения безопасности для потребителя. А теперь представьте, что из-за каких-то необдуманных действий или решений все это просто отдается на откуп рынку», — отмечал Студенников. Тем представителям власти, которые выступают с «подобными инициативами запретов», основатель «Красного & Белого» предлагал подумать о возможных последствиях, прежде чем «взять ношу держать общество в правильном русле с точки зрения потребления алкоголя, в первую очередь молодежь».

Как еще регионы ограничивают продажу алкоголя

Согласно федеральному закону, в России время продажи алкоголя ограничено с 23:00 до 8:00 вне зависимости от будней и праздников. Но при этом каждый регион по закону имеет право установить собственные временные рамки, в которые нельзя продавать алкоголь (но не меньше федеральных). На территории 27 регионов России ограничения на продажу алкоголя полностью совпадают с федеральными нормами. В 17 регионах запрещена продажа алкоголя с 22:00 до 10:00, в восьми — с 22:00 до 8:00.

Помимо Вологодской области два часа на покупку крепкого алкоголя есть, например, у жителей Чечни — с 8 до 10 утра. В остальное время в республике разрешена только продажа пива и других слабоалкогольных напитков. В Туве на покупку алкоголя есть четыре часа — с 11:00 до 15:00.

А в Московской области областная дума приняла закон, запрещающий с 1 сентября 2025 года продавать алкоголь в торговых объектах со входом во двор многоквартирных домов. Продавать алкоголь разрешается только в том случае, если вход для посетителя будет со стороны улицы. Владельцы магазинов, попадающих под ограничения, смогут продавать в них алкоголь до истечения лицензий.