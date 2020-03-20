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Рыбаки предупредили о риске остановки промысла в Баренцевом море

Российские суда, ведущие вылов в Северном бассейне, могут остановить промысел из-за закрытия на карантин иностранных портов. Если карантин из-за коронавируса продлится с марта по май, рыбаки могут лишиться улова на 70 млрд руб.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

О риске возможной остановки промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне из-за мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 сообщил РБК президент Всероссийкой ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. В четверг, 19 марта ассоциация направила письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову, в котором просит правительство предпринять ряд «неотложных мер» для поддержания рыбохозяйственной отрасли в рамках мер, которые правительство принимает для обеспечения устойчивого экономического развития в условиях пандемии коронавируса.

В частности, одна из проблем связана с тем, что российские суда, которые ведут добычу в Баренцевом море и других водах Северного рыбохозяйственного бассейна, не могут сейчас заходить в иностранные порты для смены экипажа, получения снабжения и выполнения погрузки и разгрузки, поскольку власти ряда стран ввели ограничения из-за коронавируса, поясняют в ВАРПЭ. Так, Норвегия, где большинство российских судов сменяли экипажи, с 16 марта частично закрыла порты.

Почти 90% промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне добывают 80 судов, которые относятся к так называемым «незаходным» в российские порты судам, пояснили в ВАРПЭ. Это новые суда, купленные за рубежом, а также те, которые ремонтируются и обслуживаются в иностранных портах, поскольку в России для этого нет подходящей инфраструктуры. Чтобы зайти в российские порты, им нужно пройти соответствующее таможенное оформление. Полная растаможка одного судна стоит около $650 тыс. и занимает в среднем 10 дней, а более дешевый вариант — так называемый «временный ввоз» на три дня, стоит в среднем $50 тыс., указывает Зверев. Большинство экипажей сейчас завершают рейс, который длился 3 месяца, и, по словам Зверева, не смогут продолжить работу, либо их производительность труда будет «крайне низкой».

Из-за текущей ситуации существует риск «фактически полной остановки промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне», где добывается 20% всего российского улова в тоннах и 40% в денежном выражении, поясняет Зверев. В водах Северного бассейна добывают в основном треску, пикшу, путассу, сельдь, скумбрию, палтус, а также краба — всего около 1 млн т ресурсов в год, уточнили в ВАРПЭ. Для сравнения, общий улов российских рыбаков в 2019 году, по данным Росрыболовства, составил 4,9 млн т. Если карантинные меры продлятся с марта по май, это, по оценкам ВАРПЭ, может привести к недолову только главных объектов — трески, пикши, путассу и палтуса на общую сумму около 52 млрд руб. Кроме того, карантин с марта по май приведет к тому, что рыбаки не смогут освоить полностью квоту на вылов ряда ресурсов, в частности, трески и пикши — общий недолов рыбы может составить 200-250 тыс тонн на сумму около 70 млрд руб.

Проблемы у российских судов из-за закрытия на карантин иностранных портов действительно есть, подтвердил РБК замгендиректора крупнейшего в России добытчика трески и пикши «Норебо» Сергей Сенников. Он поясняет, что в порты Норвегии российские суда сейчас заходить могут, но без высадки экипажа и без контакта между экипажем и работниками порта и другими лицами в порту. По его словам, есть риск «если не полной остановки, то существенного снижения» промысла, так как суда не смогут работать без замены экипажа. При этом в российские порты сейчас тоже можно заходить при условии, что прошло не менее 14 дней после захода в иностранный порт, подчеркивает Сенников. Он надеется, что рыбопромысловым компаниям удастся договорится с таможней о порядке захода судов в порт Мурманск.

В письме Белоусову ВАРПЭ просит с 1 апреля 2020 года временно разрешить судам, не помещенным под таможенную процедуру для выпуска для внутреннего потребления в ЕАЭС (то есть «незаходным» судам) заходить в российские порты без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и т.д. Мера, о которой просит ВАРПЭ, уже использовалась один раз, подчеркивается в письме: в 2019 году ее предложил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, чтобы установить на рыбопромысловые суда системы спутниковой связи. Сейчас такой шаг позволит рыбакам продолжить промысел и избежать недолова, уверен Зверев. Кроме этого, ВАРПЭ просит освободить российские суда от обязанности проходить контрольные пункты при входе и выходе из исключительной экономической зоны России — это, по оценкам ассоциации, позволит рыбной отрасли избежать еще 14 млрд руб. издержек.

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова РБК сообщили, что все предложенные меры обсуждаются и рассматриваются в рамках заседаний правкомиссии по повышению устойчивости развития российской экономики — такая работа ведется в постоянном режиме.

Вопрос о мерах поддержки рыбной отрасли в связи с коронавирусом обсуждался и на совещании в Росрыболовстве в четверг 19 марта, указывает Зверев. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил РБК, что риска остановки промысла не видит — по его словам, рыбопромысловые суда «и раньше не всегда заходили в порт, они перезагружались меняли экипажи в том числе через транспортные суда» — такие суда могут швартоваться к промысловым и принимать продукцию в открытом море, а также доставлять снабжение.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: рыба, Росрыболовство, Андрей Белоусов
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