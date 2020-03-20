Рыбаки предупредили о риске остановки промысла в Баренцевом море

Российские суда, ведущие вылов в Северном бассейне, могут остановить промысел из-за закрытия на карантин иностранных портов. Если карантин из-за коронавируса продлится с марта по май, рыбаки могут лишиться улова на 70 млрд руб.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

О риске возможной остановки промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне из-за мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 сообщил РБК президент Всероссийкой ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. В четверг, 19 марта ассоциация направила письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову, в котором просит правительство предпринять ряд «неотложных мер» для поддержания рыбохозяйственной отрасли в рамках мер, которые правительство принимает для обеспечения устойчивого экономического развития в условиях пандемии коронавируса.

В частности, одна из проблем связана с тем, что российские суда, которые ведут добычу в Баренцевом море и других водах Северного рыбохозяйственного бассейна, не могут сейчас заходить в иностранные порты для смены экипажа, получения снабжения и выполнения погрузки и разгрузки, поскольку власти ряда стран ввели ограничения из-за коронавируса, поясняют в ВАРПЭ. Так, Норвегия, где большинство российских судов сменяли экипажи, с 16 марта частично закрыла порты.

Почти 90% промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне добывают 80 судов, которые относятся к так называемым «незаходным» в российские порты судам, пояснили в ВАРПЭ. Это новые суда, купленные за рубежом, а также те, которые ремонтируются и обслуживаются в иностранных портах, поскольку в России для этого нет подходящей инфраструктуры. Чтобы зайти в российские порты, им нужно пройти соответствующее таможенное оформление. Полная растаможка одного судна стоит около $650 тыс. и занимает в среднем 10 дней, а более дешевый вариант — так называемый «временный ввоз» на три дня, стоит в среднем $50 тыс., указывает Зверев. Большинство экипажей сейчас завершают рейс, который длился 3 месяца, и, по словам Зверева, не смогут продолжить работу, либо их производительность труда будет «крайне низкой».

Из-за текущей ситуации существует риск «фактически полной остановки промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне», где добывается 20% всего российского улова в тоннах и 40% в денежном выражении, поясняет Зверев. В водах Северного бассейна добывают в основном треску, пикшу, путассу, сельдь, скумбрию, палтус, а также краба — всего около 1 млн т ресурсов в год, уточнили в ВАРПЭ. Для сравнения, общий улов российских рыбаков в 2019 году, по данным Росрыболовства, составил 4,9 млн т. Если карантинные меры продлятся с марта по май, это, по оценкам ВАРПЭ, может привести к недолову только главных объектов — трески, пикши, путассу и палтуса на общую сумму около 52 млрд руб. Кроме того, карантин с марта по май приведет к тому, что рыбаки не смогут освоить полностью квоту на вылов ряда ресурсов, в частности, трески и пикши — общий недолов рыбы может составить 200-250 тыс тонн на сумму около 70 млрд руб.

Проблемы у российских судов из-за закрытия на карантин иностранных портов действительно есть, подтвердил РБК замгендиректора крупнейшего в России добытчика трески и пикши «Норебо» Сергей Сенников. Он поясняет, что в порты Норвегии российские суда сейчас заходить могут, но без высадки экипажа и без контакта между экипажем и работниками порта и другими лицами в порту. По его словам, есть риск «если не полной остановки, то существенного снижения» промысла, так как суда не смогут работать без замены экипажа. При этом в российские порты сейчас тоже можно заходить при условии, что прошло не менее 14 дней после захода в иностранный порт, подчеркивает Сенников. Он надеется, что рыбопромысловым компаниям удастся договорится с таможней о порядке захода судов в порт Мурманск.