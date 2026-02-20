 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Друг Трампа-младшего инвестор Джентри Бич заявил, что заключил соглашение с НОВАТЭКом о разработке месторождения газа на Аляске. В компании сообщили, что ведут переговоры, но не подтвердили заключение сделки
Джентри Бич
Джентри Бич (Фото: Bennett Raglin / Getty Images)

Американский инвестор Джентри Бич заявил The New York Times (NYT), что прошлой осенью тайно подписал соглашение о разработке месторождения природного газа на Аляске с российской энергетической компанией НОВАТЭК.

По словам бизнесмена, он обсуждал сделку с главой компании Леонидом Михельсоном на встречах в Дубае и в Европе, которого лично называет «весьма проамериканским». Как рассказывает инвестор, соглашение предусматривает использование передвижной установки по производству сжиженного природного газа (СПГ), которая уже строится на предприятии НОВАТЭКа в Мурманской области. «Настало время всем нам работать вместе», — заявил он и назвал себя «борцом за мир».

Бич пояснил, что смог законно заключить сделку, поскольку головная компания НОВАТЭКа не находится под санкциями США. Он также заявил, что в рамках соглашения будет стремиться использовать ледокольные суда для перевозки СПГ, построенные в Южной Корее, чтобы транспортировать газ на азиатские рынки.

НОВАТЭК заявил изданию, что «действительно ведет переговоры о потенциальном использовании» своей технологии для сжижения природного газа в отдаленном районе на севере Аляски, но не подтвердил сотрудничество с Бичем. В заявлении компании также говорится, что договоренности могут быть реализованы «только при поддержке властей США и России».

Джентри Бич — университетский друг Дональда Трампа-младшего, старшего сына президента США. Во время инаугурации последнего в 2017 году занимал должность заместителя председателя по финансам. Осенью The Wall Street Journal писала, что Трамп-младший был недоволен тем, как Бич во время деловых переговоров за рубежом «разбрасывается его именем», и направил тому формальное письмо‑требование перестать ссылаться на связи с семьей президента.

Сам бизнесмен утверждает, что сделка продиктована его деловыми интересами, а не политикой и отношения с семьей президента США не сыграли здесь никакой роли. Бич также подчеркнул, что это соглашение не было частью российско-американских переговоров. В то же время, отметил он, «об этом проекте известно на самом высоком уровне» в Москве и Вашингтоне. Инвестор также пообещал вскоре объявить имена руководителей проектом.

Хотя Бич утверждает, что «не вел никаких дел с Трампами ни на каком уровне», репутация соратника американского президента могла помочь ему в заключении сделки с российской стороной, отмечают собеседники NYT, которые вели бизнеса в России.

Американский инвестор отказался раскрывать финансовые подробности соглашения. Как пишет NYT, проект находится на ранней стадии и сталкивается с серьезными трудностями, включая привлечение к участию крупных энергетических компаний, которые будут поставлять газ.

Кроме того, этот проект может составить конкуренцию планам Трампа построить трубопровод протяженностью 800 миль для экспорта природного газа с северного склона Аляски в южную часть полуострова. Бич говорит, что его проект с НОВАТЭКом будет дополнять этот трубопровод.

«Трамп — президент, который занимается сделками. Я не думаю, что люди чувствовали бы себя так же комфортно, работая с российскими компаниями при администрации Байдена, как при администрации Трампа», — подчеркнул инвестор.

Для работы на этом рынке сейчас нужны прочные политические связи из-за возможных рисков, прокомментировал информацию издания бывший руководитель Ernst & Young Пол Остлинг.

Прошлой осенью Михельсон призвал к международному сотрудничеству для освоения арктических запасов газа России и производства СПГ. «Без международной кооперации освоение арктической зоны практически невозможно», — сказал он.

Теги
Полина Мартынова
НОВАТЭК Дональд Трамп-младший Аляска СПГ США Мурманская область Леонид Михельсон
