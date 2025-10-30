Михельсон призвал к международной кооперации по газу в российской Арктике

Исключить российский СПГ из мирового газового баланса невозможно, считает глава НОВАТЭКа. Долю России в глобальном производстве этого топлива он оценил в 10%. ЕС ранее решил запретить импорт СПГ из России с 2027 года

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон призвал к международному сотрудничеству для освоения арктических запасов газа России и производства сжиженного природного газа (СПГ). Об этом он сказал на Веронском Евразийском экономическом форуме.

По его словам, как и в случае с американскими СПГ-проектами на Аляске, для которых нужно большое количество зарубежных инвесторов, в российской Арктике требуется кооперация.

«Без международной кооперации освоение арктической зоны практически невозможно», — отметил бизнесмен (цитата по ТАСС).

Исключить российский СПГ из мирового газового баланса невозможно, считает глава НОВАТЭКа. Долю России в глобальном производстве этого топлива он оценил в 10%.

Бизнесмен также упомянул 19-й пакете санкций ЕС против России, предусматривающий отказ от российского СПГ с 2027 года. «Исключить Россию из мирового газового баланса — ну это просто невозможно. Будет беспрецедентный взлет цен. И больше всех в таком случае заплатит европейский потребитель», — считает он.

Кроме запрета на импорт СПГ из России, ЕС ранее утвердил план по отказу от российского газа в целом. Введение ограничений будет поэтапным: краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года.

Брюссель начала работать над планом по отказу от российских энергоресурсов после начала военной операции на Украине. Против этого выступает Венгрия, которая обещала найти способ обойти запрет.

Москва называет санкции Запада незаконными, президент Владимир Путин отмечал, что европейские страны, сократив закупки российских энергоносителей, столкнулись с падением своего промышленного производства снижением конкурентоспособности и ростом цен.

ЕС остается крупнейшим покупателем российского СПГ, писал в конце октября The Guardian со ссылкой на данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea). Так, в Евросоюз идет половина всего российского экспорта СПГ, за ним следуют Китай (22%) и Япония (18%), указывалось в материале. Там также говорится, что с начала военной операции и к концу сентября 2025-го ЕС закупил российского СПГ на €42 млрд.