«Яндекс» объявил об отказе от технологии быстрой загрузки страниц «Турбо»
Компания «Яндекс» прекратит в апреле поддержку технологии «Турбо», которая ускоряет загрузку страниц в браузере на мобильных устройствах. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Это решение объяснили ростом скорости мобильного интернета и распространением версий сайтов, специально приспособленных под смартфоны. «В этих обстоятельствах технология «Турбо» потеряла свою актуальность», — говорится в сообщении.
Компания также приложила к сообщению инструкцию для владельцев Турбо-страниц по адаптации сайтов на работу без этой технологии.
Технология «Турбо» работает с 2017 года. Она позволяет владельцам сайтов создавать легкие версии страниц, которые быстро загружаются при медленном подключении к Сети, а пользователям «Яндекс Браузера» — быстрее открывать обычные страницы, при необходимости сжимая их содержимое и блокируя загрузку тяжелых и необязательных элементов.
С 31 декабря 2024 года американская компания Microsoft прекратила поддержку приложений «Календарь», «Люди», «Почта Windows». Функционал стал доступен в обновленном приложении Outlook.
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