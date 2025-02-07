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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс» объявил об отказе от технологии быстрой загрузки страниц «Турбо»

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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Компания «Яндекс» прекратит в апреле поддержку технологии «Турбо», которая ускоряет загрузку страниц в браузере на мобильных устройствах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это решение объяснили ростом скорости мобильного интернета и распространением версий сайтов, специально приспособленных под смартфоны. «В этих обстоятельствах технология «Турбо» потеряла свою актуальность», — говорится в сообщении.

Компания также приложила к сообщению инструкцию для владельцев Турбо-страниц по адаптации сайтов на работу без этой технологии.

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Технологии и медиа
Фото:Elementspace / Shutterstock

Технология «Турбо» работает с 2017 года. Она позволяет владельцам сайтов создавать легкие версии страниц, которые быстро загружаются при медленном подключении к Сети, а пользователям «Яндекс Браузера» — быстрее открывать обычные страницы, при необходимости сжимая их содержимое и блокируя загрузку тяжелых и необязательных элементов.

С 31 декабря 2024 года американская компания Microsoft прекратила поддержку приложений «Календарь», «Люди», «Почта Windows». Функционал стал доступен в обновленном приложении Outlook.

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