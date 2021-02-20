СМИ зафиксировали сокращение выплат членам правления крупных банков

Исключения среди 10 крупнейших банков по размеру активов составили Альфа-банк и РСХБ, где выплаты членам правления выросли — на 26,5% и 7,5% соответственно

В 2020 году крупнейшие российские банки сократили объемы вознаграждений правлению, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ежеквартальных отчетов по ценным бумагам. В отчетах отражены объемы вознаграждения, которые учитывают заработную плату и премии, в том числе долгосрочное вознаграждение.

Среди 15 крупнейших по размеру активов банков снижение составило от 5,7 до 48,03%, посчитала газета. В частности, Сбербанк выплатил правлению 5,9 млрд руб. вместо 6,3 млрд руб. годом ранее, а обязательства по долгосрочному вознаграждению составили 3,7 млрд руб. против 3,8 млрд руб. годом ранее, следует из публикации.

В ВТБ пояснили, что сократили годовую премию правлению по итогам 2019 года, когда банк получил рекордную чистую прибыль по МСФО, передает «Коммерсантъ». Это произошло «на фоне экономической турбулентности, спровоцированной пандемией коронавируса в 2020 году».

В 2019 году ВТБ увеличил расходы на выплату вознаграждений членам правления на 38% — с 1,61 млрд руб. в 2018-м до 2,23 млрд руб. За последний квартал этого года сумма вознаграждений составила 264,02 млн руб. — по сравнению с аналогичным периодом 2018 года рост составил почти на 47,9%.

Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский указал, что выплачивать дивиденды и значительные бонусы следует после стабилизации ситуации в экономике и отказа банков от льготных возможностей. «По мере истечения льгот в 2021 году банк продолжит выплаты акционерам и выплаты отложенных бонусов топ-менеджмента», — пояснил он. В ФК «Открытие» указали, что «в 2020 году на процент выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) повлияли неблагоприятные внешние факторы, такие как снижение потребительского спроса и деловой активности».