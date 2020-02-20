СМИ узнали о планах Сбербанка заработать ₽448 млрд на технологии ИИ

Однако сначала для развития искусственного интеллекта придется вложить около 150 млрд руб.

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Сбербанк рассчитывает до 2024 г. заработать 448 млрд руб. при помощи искусственного интеллекта (ИИ), сообщают «Ведомости» со ссылкой на дорожную карту развития сквозной цифровой технологии, которая была подготовлена банком совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

В соответствии с документом, который может быть подписан до конца мая, уже в этом году доход от внедрения ИИ может составить 60 млрд руб. Эти показатели будут расти с каждым годом, а в 2024 г. вырастут до 124 млрд руб..

При этом в Сбербанке признают, что для развития технологии потребуется инвестировать более 150 млрд руб. 59 млрд руб. из них пойдут на преобразование финансовой организацию в компанию, в которой ИИ станет неотъемлемой ее частью. На поддержку научных исследований для опережающего развития искусственного интеллекта Сбербанк потратит 13,3 млрд руб., а на поддержку стартапов – разработчиков ИИ – 34,2 млрд.

112 млрд руб. выделит сам Сбербанк, а еще часть средств выделит РФПИ.

В ноябре прошлого года РФПИ, Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта.

Ранее Максим Орешкин, который был министром экономического развития, предположил, что эффект от внедрения искусственного интеллекта не будет значительным без соответствующей подготовки отраслей экономики и промышленности.