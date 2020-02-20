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Бизнес ,  
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СМИ узнали о планах Сбербанка заработать ₽448 млрд на технологии ИИ

Однако сначала для развития искусственного интеллекта придется вложить около 150 млрд руб.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сбербанк рассчитывает до 2024 г. заработать 448 млрд руб. при помощи искусственного интеллекта (ИИ), сообщают «Ведомости» со ссылкой на дорожную карту развития сквозной цифровой технологии, которая была подготовлена банком совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

В соответствии с документом, который может быть подписан до конца мая, уже в этом году доход от внедрения ИИ может составить 60 млрд руб. Эти показатели будут расти с каждым годом, а в 2024 г. вырастут до 124 млрд руб..

При этом в Сбербанке признают, что для развития технологии потребуется инвестировать более 150 млрд руб. 59 млрд руб. из них пойдут на преобразование финансовой организацию в компанию, в которой ИИ станет неотъемлемой ее частью. На поддержку научных исследований для опережающего развития искусственного интеллекта Сбербанк потратит 13,3 млрд руб., а на поддержку стартапов – разработчиков ИИ – 34,2 млрд.

112 млрд руб. выделит сам Сбербанк, а еще часть средств выделит РФПИ.

В ноябре прошлого года РФПИ, Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта.

Ранее Максим Орешкин, который был министром экономического развития, предположил, что эффект от внедрения искусственного интеллекта не будет значительным без соответствующей подготовки отраслей экономики и промышленности.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сбербанк, искусственный интеллект
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