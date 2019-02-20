Основатель «Копейки» закроет косметическую сеть «Бьютека»

Основатель сети дискаунтеров «Копейка» Александр Самонов закроет свою розничную сеть «Бьютека», в которую инвестировал около 1 млрд руб. Бизнесмен хотел открыть около 300 магазинов, но за три года их число не превысило пятнадцати

Фото: Сеть магазинов Бьютека / Facebook

​Основатель и бывший совладелец сети дискаунтеров «Копейка» Александр Самонов принял решение о закрытии своего проекта «Бьютека» — торговой сети в формате дрогери (торгует косметикой, парфюмерией, бытовой химией и хозтоварами). Это следует из разосланного компанией письма арендодателям, с которым ознакомился РБК.

Сеть «Бьютека», как указано на ее сайте, насчитывает сейчас всего восемь магазинов в Москве. На конец 2018 года, по информации Knight Frank, сеть состояла из 15 точек.

Выручка по РСБУ управляющего сетью ООО «Дрогеримир» в 2017 году равнялась, согласно данным базы СПАРК, 98,6 млн руб., чистый убыток — 182 млн руб. Данных за 2018 год еще нет.

Самонов подтвердил РБК, что решил отказаться от проекта. По словам предпринимателя, он готов уступить «любой пакет новому инвестору», но сейчас переговоры не ведутся и на этот счет «нет высоких ожиданий». Если инвестор не появится, оставшиеся магазины будут закрыты до мая, уточнил Самонов.

Запущенный в 2016 году проект не удалось вывести на плановые показатели ни по объемам продаж на магазин, ни по доходности, соответственно, окупаемость проекта оказалась более долгой, чем планировалось изначально, пояснил Самонов.