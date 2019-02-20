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Бизнес ,  
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Основатель «Копейки» закроет косметическую сеть «Бьютека»
Основатель сети дискаунтеров «Копейка» Александр Самонов закроет свою розничную сеть «Бьютека», в которую инвестировал около 1 млрд руб. Бизнесмен хотел открыть около 300 магазинов, но за три года их число не превысило пятнадцати
Фото: Сеть магазинов Бьютека / Facebook

​Основатель и бывший совладелец сети дискаунтеров «Копейка» Александр Самонов принял решение о закрытии своего проекта «Бьютека» — торговой сети в формате дрогери (торгует косметикой, парфюмерией, бытовой химией и хозтоварами). Это следует из разосланного компанией письма арендодателям, с которым ознакомился РБК.

Сеть «Бьютека», как указано на ее сайте, насчитывает сейчас всего восемь магазинов в Москве. На конец 2018 года, по информации Knight Frank, сеть состояла из 15 точек.

Выручка по РСБУ управляющего сетью ООО «Дрогеримир» в 2017 году равнялась, согласно данным базы СПАРК, 98,6 млн руб., чистый убыток — 182 млн руб. Данных за 2018 год еще нет.

Самонов подтвердил РБК, что решил отказаться от проекта. По словам предпринимателя, он готов уступить «любой пакет новому инвестору», но сейчас переговоры не ведутся и на этот счет «нет высоких ожиданий». Если инвестор не появится, оставшиеся магазины будут закрыты до мая, уточнил Самонов.

Запущенный в 2016 году проект не удалось вывести на плановые показатели ни по объемам продаж на магазин, ни по доходности, соответственно, окупаемость проекта оказалась более долгой, чем планировалось изначально, пояснил Самонов.

В феврале 2017 года коммерческий директор «Бьютеки» Александра Цой рассказывала о планах открыть 300–350 магазинов в Московском регионе. Инвестиции в открытие одной точки, по словам Цой, оценивались примерно в 12 млн руб. без учета стоимости товара. Таким образом, инвестиции в развитие сети могли составить 4,2 млрд руб. В разговоре с РБК Самонов сказал, что в проект с 2016 года было инвестировано около 1 млрд руб.

На старте действительно были планы открыть около 300 магазинов, подтвердил Самонов, признав, что тогда бизнес-план строился, «на предположениях». «У меня есть более крупный и интересный бизнес, который поглощает все время, — это управление и инвестиции в недвижимость, компания Accent Capital», — уточнил владелец «Бьютеки».

Основавший сеть «Копейка» Александр Самонов, а также его партнеры Сергей Ломакин и Артем Хачатрян продали свои 50% продуктового ретейлера структурам «УралСиба», также владевшим 50%, в начале 2007 года. Сумма сделки, по данным «Коммерсанта», могла составить $500 млн. В декабре 2010 года «Копейку» за $1,62 млрд у структур «УралСиба» приобрела X5 Retail Group.

Автор: Ольга Дубравицкая
Теги: косметика
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