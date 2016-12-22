Отвечавший за блокчейн топ-менеджер покинула Сбербанк

Из Сбербанка ушла руководитель центра технологических инноваций, отвечавшая в том числе за блокчейн

Фото: Олег Яковлев / РБК

Сбербанк покинула руководитель центра технологических инноваций Екатерина Фроловичева, сообщает издание C News. По его информации, в последнее время она курировала в банке в том числе и технологию блокчейн и регулярно выступала в роли спикера на различных публичных мероприятиях по данной тематике.

Издание указывает, что Фроловичева в ближайшее время должна перейти на работу в Газпромбанк и в подчинение к отвечающему за IT-направление Вадиму Кулику, с которым она несколько лет работала в Сбербанке.

В пресс-службе Сбербанка подтвердили уход Фроловичевой. В банке отметили, что она ушла из банка еще в конце 2017 года.

В Газпромбанке на данный момент не ответили на запрос РБК.

В профиле Фроловичевой в LinkedIn указано, что работать в Сбербанке она начала с июля 2013 года. До этого, с 2004 по 2013 год, занимала различные должности в российском представительстве IBM. В начале 2000-х работала маркетологом в «Шлюмберже» и директором департамента экономики и планирования в ТНК-ВР.​

11 января Сбербанк сообщал об открытии блокчейн-лаборатории для исследования новейших технологий в этой сфере. В сообщении кредитной организации уточнялось, что лаборатория будет сотрудничать со стартапами, ассоциациями и различными сообществами. Подразделение планирует заняться популяризацией блокчейн и начать работу по образовательным программам в этой сфере. В сообщении банка также подчеркивалось, что сейчас у Сбербанка есть более 20 различных пилотных проектов на блокчейне, среди которых бизнес-решения для «Северстали», «М.Видео» и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).