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Adobe отказалась от покупки Figma

Adobe отказалась от покупки Figma за $20 млрд из-за регуляторов ЕС и Британии
Adobe и Figma расторгли контракт на покупку последней за $20 млрд из опасений запрета от регуляторов Британии и ЕС. Adobe выплатит стартапу комиссию в размере $1 млрд. Обе компании выразили сожаление из-за срыва сделки
Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Global Look Press

Adobe и стартап Figma расторгли контракт о покупке последней за $20 млрд из-за антимонопольных требований властей Великобритании и Евросоюза, сообщает компания. О покупке сервиса для разработки веб-интерфейсов Adobe объявила в середине сентября прошлого года.

«Хотя обе компании продолжают верить в достоинства и конкурентные преимущества объединения, Adobe и Figma взаимно согласились расторгнуть сделку, основываясь на совместной оценке, что нет четкого пути для получения необходимых разрешений регулирующих органов от Европейской комиссии и Управления по конкуренции и рынкам Великобритании», — говорится в публикации.

«Adobe и Figma категорически не согласны с недавними выводами регулирующих органов, но мы считаем, что в наших интересах двигаться вперед независимо», — заявил гендиректор Adobe Шантану Нарайен.

Глава Figma Дилан Филд сказал, что компания «разочарована результатом». «Я глубоко благодарен всем, кто внес свой вклад в эти усилия, и рад возможности найти другие способы внедрения инноваций от имени наших соответствующих сообществ с помощью Adobe», — добавил он.

Стороны подписали соглашение о расторжении, которое разрешает все нерешенные вопросы, связанные со сделкой, включая выплату со стороны Adobe комиссии за расторжение. По данным Reuters, ее размер составляет $1 млрд.

Adobe — разработчик программного обеспечения, в том числе фоторедактора Adobe Photoshop и графического редактора Adobe Illustrator. Компания основана в 1982 году. Ей принадлежат права на форматы PDF и TTF.

Figma — сервис для разработки интерфейсов с возможностью совместной работы онлайн. Одноименная компания была создана в 2012 году.

Обе компании после начала военной операции на Украине приостановили продажи в России, Adobe также закрыла доступ к своим сервисам Creative Cloud, Document Cloud и Experience Cloud для контролируемых государством российских СМИ.

Adobe купит сервис для веб-дизайнеров Figma за $20 млрд
Бизнес
Фото:Manaure Quintero / Reuters

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В прошлом месяце Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заявило, что сделка нанесет ущерб инновациям в области программного обеспечения, используемого подавляющим большинством британских цифровых дизайнеров. По словам источников Reuters, знакомых с вопросом, хотя обе компании находились в постоянном контакте с антимонопольными органами Великобритании, ЕС и США, чтобы найти способ закрыть сделку, британские власти заявили, что Adobe потребуются средства правовой защиты, чтобы отказаться от Figma Design, основного актива при приобретении.

При этом Adobe отказалась предлагать исправления для CMA на том основании, что никакое средство правовой защиты, сохраняющее преимущества сделки, не будет достаточным для устранения ее опасений. Компания утверждала, что никоим образом не конкурирует с Figma, а ее единственным продуктом, имеющим отношение к антимонопольному законодательству, был Adobe XD Design Tool, который потерял $25 млн в качестве отдельного приложения за последние три года.

Reuters не получил ответа Еврокомиссии на запрос о комментариях, а британское управление заявило, что отменит свое расследование.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Adobe антимонопольный орган Великобритания Еврокомиссия расторжение
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