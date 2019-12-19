Экс-глава ФСИН ушел с поста вице-президента «Роснефти» по кадрам

Экс-глава ФСИН Юрий Калинин, который с декабря 2012 года был вице-президентом «Роснефти» по кадрам, уходит в отставку из-за «выхода на пенсию». Он будет курировать работу ветеранских организаций «Роснефти»

Юрий Калинин (Фото: Красильников Станислав / ТАСС)

Бывший руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Юрий Калинин, который с декабря 2012 года был вице-президентом «Роснефти» по кадровым и социальным вопросам, переходит на другую работу в периметре компании «в связи с истечением срока трудового контракта и выходом на пенсию». Об этом пресс-служба «Роснефти» сообщила вечером в четверг, 19 декабря. Калинину в этом году исполнилось 73 года.

Теперь в «Роснефти» Калинин, который с октября 2014 года был зампредом правления нефтяной компании, будет курировать работу ветеранских организаций компании.

Новым вице-президентом по кадровым и социальным вопросам «Роснефти» назначен Алексей Артемьев, который работал в кадровом блоке компании с 2012 года. Источник в «Роснефти» сообщил РБК, что Артемьев ранее был одним из подчиненных Калинина и курировал кадровую безопасность. «Он отвечал за тестирование на полиграфе, выходец из ФСБ», — утверждает собеседник РБК.

В рамках «оптимизации организационной структуры» нефтяная компания также приняла еще несколько организационно-кадровых решений. Вице-президентом по внутреннему сервису назначен Эрик Лирон, занимавший пост первого вице-президента по разведке и добыче с июля 2013 года. «В условиях осложнившейся ситуации на рынке сервисных услуг назначение Эрика Лирона, одного из лучших мировых специалистов в области сервисного бурения, позволит компании существенно усилить блок внутреннего сервиса и повысить эффективность процессов добычи», — говорится в сообщении «Роснефти». «Усиливается роль внутреннего сервиса и геологоразведки в компании, именно поэтому на позицию вице-президента по сервисам назначен выходец из Schlumberger Эрик Лирон», — сказал РБК источник в «Роснефти».

А первым вице-президентом по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса, по сути, вторым человеком после главного исполнительного директора Игоря Сечина, стал Зелько Рунье, который с марта 2013 года был вице-президентом «Роснефти» по шельфовым проектам. Это назначение призвано «оптимизировать управление по направлениям нефтедобычи, газодобычи и освоения шельфа». Ранее за добычу нефти в компании отвечал Лирон, а за добычу газа — Влада Русакова, которая ушла с поста вице-президента, курирующего вопросы газового блока, в апреле 2019 года. Но она сохранила место в правлении «Роснефти».