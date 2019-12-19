Экс-глава ФСИН ушел с поста вице-президента «Роснефти» по кадрам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 62,53 (-0,05) Quote, 13:27
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 69,59 (-0,1) Quote, 13:27
СМИ узнали о попытке Госдепа помешать «санкциям из ада» против России Политика, 21:47 Власти назвали перекрытые после стрельбы в центре Москвы улицы Общество, 21:45 В Белоруссии казнили убийцу двух человек Общество, 21:44 Олег Зоря — о городской среде периферийных районов Москвы Партнерский материал, 21:40 Загитова выступила в шоу перед хоккейным матчем СКА и ЦСКА Спорт, 21:37 Израиль разочаровался решением суда по делу осужденной за гашиш девушки Общество, 21:32 Путин назвал число предотвращенных терактов в России в 2019 году Общество, 21:17 Мария Шарапова одержала победу в первом матче за четыре месяца Спорт, 21:15 Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шестуна Общество, 21:08 Появилось видео момента ликвидации стрелка у здания ФСБ Общество, 21:08 «Мир без слез»: ВТБ выделил на детское здравоохранение 75 млн руб. Партнерский материал, 21:05 Экс-глава ФСИН ушел с поста вице-президента «Роснефти» по кадрам Бизнес, 20:59 СМИ сообщили о столкновении катера с россиянами с яхтой в Таиланде Общество, 20:45 Новая машина в 2020 году: 5 важных советов при покупке РБК и Renault, 20:41
Бизнес ,  
0 
Экс-глава ФСИН ушел с поста вице-президента «Роснефти» по кадрам
Экс-глава ФСИН Юрий Калинин, который с декабря 2012 года был вице-президентом «Роснефти» по кадрам, уходит в отставку из-за «выхода на пенсию». Он будет курировать работу ветеранских организаций «Роснефти»
Юрий Калинин (Фото: Красильников Станислав / ТАСС)

Бывший руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Юрий Калинин, который с декабря 2012 года был вице-президентом «Роснефти» по кадровым и социальным вопросам, переходит на другую работу в периметре компании «в связи с истечением срока трудового контракта и выходом на пенсию». Об этом пресс-служба «Роснефти» сообщила вечером в четверг, 19 декабря. Калинину в этом году исполнилось 73 года.

Теперь в «Роснефти» Калинин, который с октября 2014 года был зампредом правления нефтяной компании, будет курировать работу ветеранских организаций компании.

Новым вице-президентом по кадровым и социальным вопросам «Роснефти» назначен Алексей Артемьев, который работал в кадровом блоке компании с 2012 года. Источник в «Роснефти» сообщил РБК, что Артемьев ранее был одним из подчиненных Калинина и курировал кадровую безопасность. «Он отвечал за тестирование на полиграфе, выходец из ФСБ», — утверждает собеседник РБК.

В рамках «оптимизации организационной структуры» нефтяная компания также приняла еще несколько организационно-кадровых решений. Вице-президентом по внутреннему сервису назначен Эрик Лирон, занимавший пост первого вице-президента по разведке и добыче с июля 2013 года. «В условиях осложнившейся ситуации на рынке сервисных услуг назначение Эрика Лирона, одного из лучших мировых специалистов в области сервисного бурения, позволит компании существенно усилить блок внутреннего сервиса и повысить эффективность процессов добычи», — говорится в сообщении «Роснефти». «Усиливается роль внутреннего сервиса и геологоразведки в компании, именно поэтому на позицию вице-президента по сервисам назначен выходец из Schlumberger Эрик Лирон», — сказал РБК источник в «Роснефти».

А первым вице-президентом по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса, по сути, вторым человеком после главного исполнительного директора Игоря Сечина, стал Зелько Рунье, который с марта 2013 года был вице-президентом «Роснефти» по шельфовым проектам. Это назначение призвано «оптимизировать управление по направлениям нефтедобычи, газодобычи и освоения шельфа». Ранее за добычу нефти в компании отвечал Лирон, а за добычу газа — Влада Русакова, которая ушла с поста вице-президента, курирующего вопросы газового блока, в апреле 2019 года. Но она сохранила место в правлении «Роснефти».

Вице-президентом — главным геологом «Роснефти» назначен Андрей Поляков, а его предшественник на этом посту Андрей Лазеев был назначен гендиректором «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которую «Роснефть» развивает совместно с британской BP (владеет 20%) и консорциумом индийских компаний Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources (29,9%). «Таас-Юрях» ведет разработку Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного на территории Якутии.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался от комментариев.

Авторы: Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова
Теги: «Роснефть», УФСИН
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
«Роснефть» приостановила добычу нефти на месторождении у границы с Сирией
Политика
«Роснефть» заявила об искажении реальности из-за слов о добыче «Башнефти»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter