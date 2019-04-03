Русакова уйдет с поста вице-президента «Роснефти» по газовому рынку

Из «Газпрома» в «Роснефть»

Русакова, которая окончила Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина по специальности «проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз», проработала в газовой отрасли более 40 лет — с 1978 года. Она построила карьеру в «Газпроме», где занимала должности замруководителя и руководителя департамента перспективного развития, науки и экологии, а затем начальника департамента стратегического развития. В 2003–2012 годах она была членом правления монополии. Но в декабре 2012 года Русакова ушла из «Газпрома» в связи с выходом на пенсию.

Топ-менеджер недолго оставалась без работы — в апреле 2013 года Сечин предложил ей возглавить газовый блок «Роснефти». В интервью «Коммерсанту» она рассказывала, что ​приняла предложение Сечина из-за интересных задач и расширения круга ответственности. «В «Газпроме» я занималась перспективой, балансами, планированием развития ЕСГ (единая система газоснабжения. — РБК), проектированием, наукой, техническим регулированием. Я с предприятиями работала только в части проектирования и внедрения. А в «Роснефти» у меня еще и ответственность за предприятия, которые добывают газ, за их экономику. И мне всегда хотелось, чтобы экономическая составляющая была определяющей, и здесь удается это сделать», — заявила она.

Всего через несколько недель после назначения Русакова представила новую газовую стратегию «Роснефти» на Дне инвестора в Лондоне. Тогда она сообщила о планах по росту доли «Роснефти» на внутреннем рынке газа до 20% и увеличению его ежегодной добычи с 40 млрд до 100 млрд куб. м к 2020 году. Планы по наращиванию добычи газа и доли на внутреннем рынке «Роснефть» подтвердила в ходе презентации своей стратегии на пять лет в декабре 2017 года в Сочи. ​

Перейдя в «Роснефть», Русакова превратилась в конкурента «Газпрома» на внешнем и внутреннем рынках, хотя и сохранила связи в компании, рассказывали источники РБК. Она выступала за разделение «Газпрома» на транспортную и добывающую компании, равный доступ к экспорту газа для российских добывающих компаний и создание понятных условий работы на внутреннем рынке газа, включая прозрачное тарифообразование по транспортировке и хранению газа.

Сотрудники и коллеги Русаковой отзываются о ней с уважением. «Опытный специалист», — говорит один из собеседников РБК в «Роснефти». Второй утверждает, что Сечин не хотел отпускать Русакову «из-за незаменимости», но пошел ей навстречу по соображениям ее здоровья. Третий собеседник в компании говорит, что Русакова последние годы часто уходила в отпуск и уже «не была настроена на работу нон-стоп».

Цель сохраняется

«Роснефть» не отказывалась от планов нарастить добычу газа до 100 млрд куб. м. По итогам 2018 года она добыла 67,26 млрд куб. м газа, что на 1,7% меньше уровня предыдущего года.

Основными драйверами роста добычи газа «Роснефти» для достижения цели назывались месторождения проекта «Роспан», Харампуровского месторождения и проект «Зохр» на шельфе Средиземного моря в Египте. «Роспан» объединяет несколько нефтегазовых месторождений с запасами 878 млрд куб. м газа, а также 191 млн т нефти и конденсата, следует из данных «Роснефти». Летом 2017 Сечин обещал, что с 2019 года «Роспан» выйдет на добычу 20 млрд куб. м газа, что на треть увеличит производство газа компании. По итогам января—июля 2018 года на «Роспане» было добыто 3,9 млрд куб. м газа.

У «Роснефти» еще остается возможность увеличить добычу газа до 100 млрд куб. м газа к концу 2020 года, сказал РБК аналитик АКРА Василий Танурков. Но для этого потребуется кратное увеличение инвестиций в газовые проекты. Но он сомневается в реализуемости планов увеличить добычу на «Роспане» до 20 млрд куб. м газа по итогам 2019 года, поскольку инвестиции в этот проект ранее были снижены. «Это вопрос приоритетов, пока «Роснефть» предпочитает наращивать инвестиции в добычу нефти, а не газа», — заключает Танурков.