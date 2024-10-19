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В Москве погиб один из бывших руководителей ЮКОСа

В Москве погиб один из бывших руководителей ЮКОСа Михаил Рогачев
Тело Рогачева нашли во дворе его дома. В конце 1990-х он стал одним из топ-менеджеров ЮКОСа и провел там IТ-реформу, после чего был в руководстве «Норильского никеля», ОНЭКСИМа и Российского фонда технологического развития
Михаил Рогачев, 2005 год
Михаил Рогачев, 2005 год (Фото: Алексей Куденко / «Коммерсантъ»)

В Москве нашли тело бывшего вице-президента по корпоративному менеджменту «ЮКОС ЭП» Михаила Рогачева, сообщают газета МК, телеграм-канал Mash и телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Газета пишет, что тело мужчины обнаружили около 8:30 во дворе его дома в Протопоповском переулке в центре Москвы. По данным Mash, у него была тяжелая форма онкологии, он оставил предсмертную записку и, по предварительной версии, совершил самоубийство.

Рогачеву было 64 года.

РБК обратился за комментарием в СК Москвы

В 1982-м он окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «инженер-металлург», защитил кандидатскую диссертацию, проходил обучение в Лондонской школе бизнеса. С 1998 по 1999 год Рогачев был гендиректором инжинирингового центра «НК ЮКОС», затем на год стал вице-президентом по корпоративному менеджменту «ЮКОС-ЭП», после чего возглавил службу заказчика систем корпоративного управления «ЮКОС-Москва» и Центр исследований и разработок «НК ЮКОС». С его именем связана IТ-реформа в компании, отмечает издание «Открытые системы».

В 2007 году Рогачев перешел на должность заместителя гендиректора компании «Норильский никель». В сентябре 2008 года он стал исполнительным директором в ОНЭКСИМе. С 2011-го по 2015-й Рогачев возглавлял Российский фонд технологического развития.

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