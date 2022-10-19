Немецкая прокуратура провела обыск в штаб-квартире Deutsche Bank

Прокуратура Кельна провела обыск в штаб-квартире Deutsche Bank по делу о сделках cum-ex

Обыск связан с расследованием дела по сделкам cum-ex. Эта схема действовала до 2012 года и могла обойтись немецким налогоплательщикам более чем в €10 млрд

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Прокуратура Кельна провела обыск в штаб-квартире Deutsche Bank, сообщил Bloomberg.

Обыски связаны с расследованием одной из самых громких налоговых махинаций в истории Германии — так называемых сделок cum-ex. Это сделки покупки и продажи акций, которые совершаются в день, когда компания выплачивает дивиденды. Мошенническая схема позволяет покупателям и продавцам оформлять возврат налога на дивиденды, который они на самом деле не платили.

По оценке немецких властей, эта схема, действовавшая до 2012 года, могла обойтись налогоплательщикам более чем в €10 млрд.

Расследование идет с 2017 года. Представители Deutsche Bank заявили, что банк активно сотрудничает с властями по делу.

По данным прокуратуры, обыски прошли в домах десяти подозреваемых. Среди них и бывший сопредседатель Юрген Фитчен, говорят источники Bloomberg.

По информации агентства, ранее в этом году прокуратура Кельна провела обыски и в офисах других банков — Bank of America, Barclays, Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. В общей сложности прокуратура ведет расследование в отношении 1,5 тыс. человек.