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Титов поддержал предложение МВД по прениям между предпринимателями

Предложение МВД не возбуждать уголовные дела при экономических конфликтах, если не пострадали обычные граждане и не задействованы бюджетные деньги, является позитивным. Об этом РБК заявил уполномоченный представитель президента по защите прав предпринимателей Юрий Титов.

«Это просто бальзам на душу. Министр предлагает отказаться от возбуждения уголовных дел (на практике речь пойдет прежде всего, о делах по статьям о мошенничестве), когда речь идет о конфликтах между предпринимателями. Спорные вопросы он советует разрешать в арбитражном суде. Браво!», — сказал Титов.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев предложил отказаться от практики возбуждения уголовных дел при прениях между предпринимателями, если при конфликте сторон не пострадали обычные граждане и не были задействованы бюджетные средства. По словам Колокольцева, своей позицией «на уровне радикальной» он поделился еще в феврале на коллегии МВД с участием президента Владимира Путина.

Титов похвалил поддержал предложение Колокольцева. «Лучше поздно, чем никогда», — сказал он. При этом он отметил, что для этого необходимо усовершенствовать судебную систему. Кроме того, считает Титов, предложение Колокольцева стоит распространить и на госзаказы, поскольку государство «в таких правоотношениях — тоже хозяйствующий субъект, действия которого должны оцениваться в экономическом суде».

Теги
МВД предприниматели Арбитражный суд Борис Титов Бизнес Владимир Колокольцев
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