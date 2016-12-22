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Счетная палата нашла нарушения при возведении комплекса для Третьяковки
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Счетная палата нашла нарушения при возведении комплекса для Третьяковки
Бизнес, 19 окт, 23:56
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Счетная палата нашла нарушения при возведении комплекса для Третьяковки
Подведомственное Минкультуры учреждение, выступая госзаказчиком строительства нового комплекса для Третьяковки, необоснованно изменило сметную документацию и завысило цену контракта почти на 35 млн руб., выяснили в Счетной Палате
Фото: mmen.ru

Счетная палата обнаружила ряд нарушений при строительстве в Москве нового музейного комплекса для Третьяковской галереи. Соответствующий доклад на заседании коллегии представил аудитор Счетной палаты Михаил Мень. Сообщение об этом размещено на его официальном сайте.

По словам аудитора, госзаказчик строительства комплекса, которым в настоящий момент выступает подведомственное Министерству культуры госучреждение — Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации, не один раз нарушал законодательство о контрактной системе в сфере госзакупок.

В частности, по словам Меня, эта организация «необоснованно изменила сметную документацию и нарушила порядок применения индексов-дефляторов при формировании начальной цены контракта». Из-за этого стоимость договора, по данным аудитора, была завышена почти на 35 млн руб. «С учетом фактически выполненных подрядчиком и оплаченных госзаказчиком работ выявлены признаки причинения ущерба государству почти на 12 млн руб.», — отметил Мень, добавив, что штрафные санкции за неисполнение условий контрактов госзаказчик к генподрядчику не предъявлял. На сегодняшний день расчетный объем штрафа, по оценкам аудитора Счетной палаты, ​составляет 37,5 млн руб.

Выявленные нарушения указывают на «недостаточный контроль со стороны Министерства культуры за расходованием средств бюджетных инвестиций», сделал вывод Михаил Мень. Представленный им на заседании Счетной палаты отчет, по словам аудитора, будет направлен в Генпрокуратуру, ФАС и обе палаты российского парламента.

Комментируя сложившуюся ситуацию, в пресс-службе Министерства культуры сообщили РБК, что в ходе плановой проверки Счетной палатой строительства нового музейного комплекса Третьяковской галереи, действительно, были выявлены нарушения. «В настоящее время они устраняются», — добавили в ведомстве, подчеркнув, что они «никоим образом не повлияют на ход работ».

Замечания Счетной палаты будут учтены при дальнейшей реализации проекта, заметили в министерстве. Строительство комплекса, согласно планам Минкультуры, должно завершиться в 2020 году. Тогда же музейный комплекс будет введен в эксплуатацию.

Переговоры относительно возведения в Москве нового музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи велись с 1993 года. В 2008 году был утвержден проект строительства соответствующего здания. Согласно ему, на пересечении Кадашевской набережной и Лаврушинского переулка в столице к 2020 году должен будет появиться пятиэтажный кирпичный комплекс, площадь корпуса составит 26,6 тыс. кв. м. Право на постройку корпуса в 2014 году выиграла компания «Главзарубежстрой». Заявки на работу подавали семь компаний, однако к борьбе за контракт были допущены только две — второй стала Можайская строительная компания. Два компании, которые не стали участвовать в торгах, подали жалобу в ФАС, которая признала их претензии частично обоснованными. Так, ООО «Формула качества» и ООО «Статех Групп» заявили, что документация заказчика — Третьяковской галереи, была составлена с нарушениями. В частности, некоторые параметры «музейного сооружения не соответствуют требованиям ГОСТа». Из-за этого компании сочли свое участие в аукционе невозможным.

Стоимость проекта после его корректировки в 2015 году составит почти 8,5 млрд руб.​, заметили в Счетной палате.

Авторы: Евгения Маляренко, Валерий Романов.
Теги: Третьяковская галерея , музей
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