Суд арестовал шестерых фигурантов дела о стрельбе в офисе Wildberries

Шесть фигурантов дела о стрельбе в офисе Wildberries в центре Москвы останутся под стражей до 18 ноября. Рассмотрение ходатайств следствия об аресте других участников конфликта суд продолжит завтра

Басманный суд арестовал шестерых фигурантов дела о нападении на офис Wildberries, сообщает объединенная пресс-служба московских судов. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 18 ноября.

Суд впервые назвал фамилии фигурантов дела — это Сайфулаев А.А.; Коноплев И.С., Нурматов М.Х., Канаев Р.М., Ефремов А.В.; Мажиев М.Х.

Всего по делу проходят несколько десятков человек, следствие требует ареста 27 фигурантов. Рассмотрение ходатайств следователей продолжится завтра.

Конфликт со стрельбой около офиса Wildberries в центре Москвы произошел 18 сентября. Следственный комитет сообщил, что ранения получили семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, двое охранников офиса погибли.

На месте конфликта находился Владислав Бакальчук, супруг главы компании Татьяны. Он заявил, что собирался провести переговоры с руководством РВБ — объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ. Татьяна Бакальчук и компания это опровергли, заявив, что «никаких встреч с Владиславом запланировано не было». В РВБ отметили, что у Бакальчука не было доступа в офис, поскольку он не штатный сотрудник и имеет право только на запрос документов как владелец 1% компании.

В Wildberries заявили, что стрельбу у офиса в «Романовом дворе» первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. 19 сентября его задержали. Ему были предъявлены обвинения по ст. 105 ч. 2 (убийство); ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство); ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство).

В тот же день был атакован другой офис Wildberries, расположенный в бизнес-центре «Искра-парк» у станции метро «Динамо», сообщили РБК в РВБ. В компании заявили, что туда пришли 30–40 человек «в спортивно-военной форме», некоторые были в масках, они сломали дверь и напали на охранника. По информации РВБ, на месте также присутствовали бывшие топ-менеджеры Wildberries.

Между Бакальчуками идет бракоразводный процесс, о нем было объявлено вскоре после того, как Wildberries объединилась с Russ «с целью создания цифровой торговой платформы».