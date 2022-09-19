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Бейрут решил приобрести долю НОВАТЭКа в проектах на шельфе Ливана

В августе ливанское Минэнерго заявило, что НОВАТЭК решил выйти из разведочных проектов на шельфе Ливана. Доля российской компании составляет 20%, теперь ведомство решило ее приобрести
НОВАТЭК NVTK ₽1 167 -1,1% Купить
Фото: Ali Hashisho / Reuters
Фото: Ali Hashisho / Reuters

Министерство энергетики и водных ресурсов Ливана приобретет долю НОВАТЭКа в разведочных проектах на шельфе после решения российской компании из них выйти. Об этом сообщил глава ведомства Валид Файяд, передает агентство National News Agency.

Со слов Файяда, министерство решило вместо НОВАТЭКа войти в консорциум с французской нефтегазовой компанией TotalEnergies и итальянской Eni, разрабатывающий углеводородные блоки № 4 и 9 на шельфе в восточной части Средиземного моря, передает Reuters. Ведомство попросило российскую компанию отказаться от своей доли в пользу Ливана, пишет агентство.

РБК направил запрос представителю НОВАТЭКа.

В конце августа Файяд заявил, что «дочка» НОВАТЭКа Novatek Lebanon SAL информировала власти страны о намерении выйти из проектов после завершения первого периода разведки, то есть до 22 октября. Доля участи российской компании в соглашении составляет 20%. Как отмечал Файяд, после выхода НОВАТЭКа консорциум продолжит работу с двумя оставшимися участниками, которым принадлежит по 40%.

НОВАТЭК совместно с Total и Eni получил право на месторождения в Ливане
Бизнес
Фото:Vahid Salemi / AP

НОВАТЭК в партнерстве с TotalEnergies и итальянской Eni получил право на разработку двух блоков в 2017 году. Оператором проекта стала Total. Год спустя стороны подписали с правительством Ливана соглашения о разведке и добыче углеводородов. По его условиям компании имели право в течение пяти лет заниматься геологоразведкой с возможностью продления этого периода до десяти лет. Соглашение подразумевало, что если компании найдут коммерческие запасы, они должны будут представить план разработки, а после этого могут получить право на добычу в течение 25 лет. В 2018 году в НОВАТЭКе предполагали, что компания может вложить в проект около €40 млн.

«Ведомости» со ссылкой на аналитиков писали, что НОВАТЭК мог отказаться от активов в Ливане как по политическим соображениям, так и потому, что компания не нашла на шельфе коммерчески привлекательных ресурсов углеводородов. «Это не первый раз, когда в других странах ведутся геологоразведочные работы наших компаний, и, несмотря на теоретическую привлекательность актива, при более пристальном рассмотрении он демонстрирует свою полную коммерческую бесперспективность», — отмечал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

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