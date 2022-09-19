Шувалов предложил изменить в законе определение предпринимательства

Нужно переопределить понятие «предприниматели», чтобы раскрыть возможности, которые этот «передовой класс» несет экономике в кризис, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Такое предложение он выдвинул во время защиты докторской

Video

Предприниматели — это «передовой класс», способный «побуждать экономическую систему к развитию», считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Такое предложение содержится в его докторской диссертации о правовом регулировании предпринимательской деятельности во время социально-экономических кризисов, которую он защитил в понедельник, 19 сентября. За защитой диссертации наблюдал корреспондент РБК.

Новое определение предпринимательства нужно предложить для обсуждения ученым, а затем закрепить в российском законодательстве, сказал Шувалов, выступая на защите научной работы.

«Предпринимательская деятельность — это не только системное извлечение прибыли, что, особенно в нынешних условиях, сигнализирует о неком капиталистическом, эгоистическом отношении предпринимателей к обществу. Мною предприниматели рассматриваются как передовой класс, которые в состоянии создавать новые ценности и побуждают экономическую систему к развитию», — сказал Шувалов.

Это «видоизмененное определение» можно предложить ученым для обсуждения, а затем законодателям — «для фиксации в гражданском законодательстве», считает глава ВЭБ.РФ.

Объясняя, зачем это нужно делать, Шувалов отметил, что в момент кризиса свобода предпринимательства «приобретает совсем иное значение».«Предприниматели, с одной стороны, получают больше ограничений от власти, но, с другой стороны, получают больше возможностей. <...> Это не значит, что государство вмешивается в деятельность предпринимательских кругов. Но оно действительно на него влияет, создает новый общественный порядок, чтобы, с одной стороны, обеспечить стабилизацию ситуации, а с другой стороны, обеспечить переход в фазу экономического роста. И для этого необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы как у государства, так и у предпринимательства», — считает глав ВЭБ.РФ.

Читайте на РБК Pro Pro Почему ночные перекусы опасны не только для фигуры Почему ночные перекусы опасны не только для фигуры Исследования Pro Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать Инструкции Pro Доллар за 120: когда ждать новой реальности Доллар за 120: когда ждать новой реальности Статьи Pro Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Статьи Pro Больше не зеленые: как Европа возвращается к ископаемым энергоносителям Больше не зеленые: как Европа возвращается к ископаемым энергоносителям Статьи Pro Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость Инструкции Pro Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах Статьи Pro Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить Инструкции

Диссертацию размером более 400 страниц на тему «Правовое регулирование предпринимательской деятельности в период социально-экономического кризиса (теория и практика)» глава ВЭБ.РФ защитил 19 сентября в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. Научным руководителем Шувалова выступила директор института, академик РАН Талия Хабриева.

Помимо регулирования предпринимательских отношений во время кризиса, в диссертации рассматриваются вопросы регулирования банковской системы, роль института банкротства в кризис, регулирование государственно-частного партнерства, инвестиционной деятельности, сферы энергетических ресурсов, механизмы поддержки предпринимателей и другие аспекты.

В частности, Шувалов во время защиты диссертации предложил также принять рамочный закон, который бы определил параметры взаимодействия государства и бизнеса во время кризисов.

Шувалов отметил, что каждый кризис является уникальным, однако, по его словам, «можно вычленить общее в регулировании в отношениях между бизнесом и государством». В частности, Шувалов считает, что этот рамочный закон позволит властям оперативно «в упрощенном порядке» принимать программные документы с набором антикризисных мероприятий, в том числе с различными ограничительными мерами «временного характера».

Комплексное применение права для мобилизации ресурсов и государства, и предпринимателей Шувалов называет «новым публичным порядком».