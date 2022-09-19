Шувалов предложил изменить в законе определение предпринимательства
Предприниматели — это «передовой класс», способный «побуждать экономическую систему к развитию», считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Такое предложение содержится в его докторской диссертации о правовом регулировании предпринимательской деятельности во время социально-экономических кризисов, которую он защитил в понедельник, 19 сентября. За защитой диссертации наблюдал корреспондент РБК.
Новое определение предпринимательства нужно предложить для обсуждения ученым, а затем закрепить в российском законодательстве, сказал Шувалов, выступая на защите научной работы.
«Предпринимательская деятельность — это не только системное извлечение прибыли, что, особенно в нынешних условиях, сигнализирует о неком капиталистическом, эгоистическом отношении предпринимателей к обществу. Мною предприниматели рассматриваются как передовой класс, которые в состоянии создавать новые ценности и побуждают экономическую систему к развитию», — сказал Шувалов.
Это «видоизмененное определение» можно предложить ученым для обсуждения, а затем законодателям — «для фиксации в гражданском законодательстве», считает глава ВЭБ.РФ.
Объясняя, зачем это нужно делать, Шувалов отметил, что в момент кризиса свобода предпринимательства «приобретает совсем иное значение».«Предприниматели, с одной стороны, получают больше ограничений от власти, но, с другой стороны, получают больше возможностей. <...> Это не значит, что государство вмешивается в деятельность предпринимательских кругов. Но оно действительно на него влияет, создает новый общественный порядок, чтобы, с одной стороны, обеспечить стабилизацию ситуации, а с другой стороны, обеспечить переход в фазу экономического роста. И для этого необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы как у государства, так и у предпринимательства», — считает глав ВЭБ.РФ.
Диссертацию размером более 400 страниц на тему «Правовое регулирование предпринимательской деятельности в период социально-экономического кризиса (теория и практика)» глава ВЭБ.РФ защитил 19 сентября в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. Научным руководителем Шувалова выступила директор института, академик РАН Талия Хабриева.
Помимо регулирования предпринимательских отношений во время кризиса, в диссертации рассматриваются вопросы регулирования банковской системы, роль института банкротства в кризис, регулирование государственно-частного партнерства, инвестиционной деятельности, сферы энергетических ресурсов, механизмы поддержки предпринимателей и другие аспекты.
В частности, Шувалов во время защиты диссертации предложил также принять рамочный закон, который бы определил параметры взаимодействия государства и бизнеса во время кризисов.
Шувалов отметил, что каждый кризис является уникальным, однако, по его словам, «можно вычленить общее в регулировании в отношениях между бизнесом и государством». В частности, Шувалов считает, что этот рамочный закон позволит властям оперативно «в упрощенном порядке» принимать программные документы с набором антикризисных мероприятий, в том числе с различными ограничительными мерами «временного характера».
Комплексное применение права для мобилизации ресурсов и государства, и предпринимателей Шувалов называет «новым публичным порядком».