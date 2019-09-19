Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 64,22 (-0,21) Quote, 12:38
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 70,94 (-0,3) Quote, 12:38
Кадыров заявил о готовности обсудить с ПАСЕ «сочиненную» проблему ЛГБТ Политика, 19:47 «Барселона» объявила о рекордном доходе Спорт, 19:41 Путин назвал путь повышения финансовой устойчивости предприятий оборонки Экономика, 19:29 Российские сыровары отправятся за «сырным Оскаром» при поддержке РСХБ Пресс-релиз, 19:28 У учредителя Мурманского пароходства изъяли картины Рериха и Айвазовского Бизнес, 19:24 Китайский штангист побил два мировых рекорда на чемпионате мира Спорт, 19:14 Тюнинг без границ: 5 самых безумных автомобильных шедевров РБК и Discovery, 19:12 Еврокомиссия потребовала найти «другое решение» по транзиту через Украину Экономика, 19:06 Генпрокуратура обжаловала приговор актеру Устинову Общество, 19:02 СМИ узнали о недовольстве во дворце оглаской Кэмероном беседы с королевой Политика, 18:59 На трех полосах МКАД перекрыли движение из-за ДТП с тремя грузовиками Общество, 18:53 Открытие третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево. Фоторепортаж Общество, 18:47  Миллер сообщил о «плане Б» в переговорах по газу с Украиной Политика, 18:42 Захарова назвала «любимыми граблями» слова посла Украины о распаде России Политика, 18:41
Бизнес ,  
0 
У учредителя Мурманского пароходства изъяли картины Рериха и Айвазовского
Стоимость только одной из изъятых картин, по данным СК, может составлять около $3 млн. Задержанному бизнесмену инкриминируется злоупотребление полномочиями

Следственный комитет (СК) сообщил об изъятии у задержанного члена совета директоров и учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство» ряда «дорогостоящих предметов искусства».

В сообщении СК говорится, что в ходе обысков была изъята, в частности, картина Ивана Айвазовского «У берега Капри», а также 11 картин русского художника Николая Рериха. Одна из них — «Поморяне. Вечер», по данным СК, в 2009 году оценивалась в $2,5–3 млн. На размещенном СК видео можно увидеть и множество картин, висящих на стенах дома, где проходит обыск, а также старинную скрипку в футляре.

Видео: Следственный комитет РФ

Осенью 2018 года мурманское информагентство «СеверПост» сообщало, что картина «Поморяне. Вечер» была куплена председателем совета директоров Мурманского морского пароходства Николаем Куликовым на аукционе Sotheby`s 23 ноября. На сайте аукциона сообщается, что в этот день была продана картина Рериха, начальная стоимость которой оценивалась в £100–120 тыс.

В 2008 году картина «Поморяне. Вечер» была представлена в Мурманском художественном музее, на выставке одной картины. В экспозиции музея она оставалась еще несколько лет, однако затем была оттуда забрана. В 2018 году, по данным «СеверПоста», картина была выставлена Мурманским морским пароходством на продажу. При этом ее местонахождение оставалось неизвестным.

СК отмечает, что обыски прошли по месту нахождения представительства ПАО «Мурманское морское пароходство» в Москве, а также по месту жительства его учредителя, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК).

О задержании члена совета директоров и учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство» и возбуждении в отношении него двух уголовных дел стало известно накануне, 18 сентября. Имя задержанного в сообщении СК не называется. Согласно данным СПАРК, учредителем, который входит в совет директоров, является Николай Куликов. На сайте компании человек с таким именем также указан как член совета директоров.

В настоящее время обвиняемый доставлен в Мурманск, в ближайшее время суд должен избрать для него меру пресечения.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Следственный комитет, Мурманск, Николай Рерих
Материалы по теме
СК завел два дела против учредителя Мурманского морского пароходства
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter