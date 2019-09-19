У учредителя Мурманского пароходства изъяли картины Рериха и Айвазовского

Стоимость только одной из изъятых картин, по данным СК, может составлять около $3 млн. Задержанному бизнесмену инкриминируется злоупотребление полномочиями

Следственный комитет (СК) сообщил об изъятии у задержанного члена совета директоров и учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство» ряда «дорогостоящих предметов искусства».

В сообщении СК говорится, что в ходе обысков была изъята, в частности, картина Ивана Айвазовского «У берега Капри», а также 11 картин русского художника Николая Рериха. Одна из них — «Поморяне. Вечер», по данным СК, в 2009 году оценивалась в $2,5–3 млн. На размещенном СК видео можно увидеть и множество картин, висящих на стенах дома, где проходит обыск, а также старинную скрипку в футляре.

Видео: Следственный комитет РФ

Осенью 2018 года мурманское информагентство «СеверПост» сообщало, что картина «Поморяне. Вечер» была куплена председателем совета директоров Мурманского морского пароходства Николаем Куликовым на аукционе Sotheby`s 23 ноября. На сайте аукциона сообщается, что в этот день была продана картина Рериха, начальная стоимость которой оценивалась в £100–120 тыс.

В 2008 году картина «Поморяне. Вечер» была представлена в Мурманском художественном музее, на выставке одной картины. В экспозиции музея она оставалась еще несколько лет, однако затем была оттуда забрана. В 2018 году, по данным «СеверПоста», картина была выставлена Мурманским морским пароходством на продажу. При этом ее местонахождение оставалось неизвестным.