Бизнес , 18 сен, 14:17
0
СК завел два дела против учредителя «Мурманского морского пароходства»
В представительстве компании в Москве, а также дома у подозреваемого проходят обыски
Следственный комитет завел два уголовных дела в отношении члена совета директоров и учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство» (ММП), говорится на сайте СК.
Дела возбуждены по ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, в период с 2014 по 2019 годы руководство компании незаконно вывело из нее более 580 млн руб. Деньги тратились на личные нужды, включая покупку акций самого ММП.
Согласно данным СПАРК, учредителем, который входит в совете директоров, является Николай Куликов.
РБК направил запрос в пресс-службу "Мурманского морского пароходства".
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.