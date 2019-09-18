СК завел два дела против учредителя «Мурманского морского пароходства»

СК завел два дела против учредителя «Мурманского морского пароходства»

В представительстве компании в Москве, а также дома у подозреваемого проходят обыски

Следственный комитет завел два уголовных дела в отношении члена совета директоров и учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство» (ММП), говорится на сайте СК.

Дела возбуждены по ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, в период с 2014 по 2019 годы руководство компании незаконно вывело из нее более 580 млн руб. Деньги тратились на личные нужды, включая покупку акций самого ММП.

Согласно данным СПАРК, учредителем, который входит в совете директоров, является Николай Куликов.

РБК направил запрос в пресс-службу "Мурманского морского пароходства".

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