В Петербурге задержали главу лишенного лицензии банка

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали президента лишенного лицензии банка «Прайм Финанс» Михаила Табунова в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщают источники «Фонтанки» и «РИА Новости».

По информации «Фонтанки», дело заведено по двум статьям — о фальсификации финансовых инструментов и присвоении чужого имущества. Табунов был задержан после обысков у сотрудников «Прайм Финанс». Следственные действия проводились в том числе у самого президента банка.

РБК направил запрос в пресс-службу СК РФ.

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