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ЦБ отозвал лицензию у второго за день банка
При проверке деятельности петербургского «Прайм Финанса» была выявлена недостача на 268 млн руб., указывает Центробанк. Ранее в четверг без лицензии остался новосибирский банк «Взаимодействие»
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России с 6 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации из Санкт-Петербурга «Прайм Финанс». Сообщение размещено на сайте регулятора.

По величине активов банк занимал 366-е место в банковской системе России.

При проверке Центробанк выявил в «Прайм Финанс» недостачу денежных средств в кассе в размере более 268 млн руб. Банковская организация полностью утратила собственные денежные средства, указывает регулятор.

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Кроме того, кредитная организация осуществляла «схемные» операции, чтобы создавать видимость соблюдения обязательных нормативов, а также нарушала законы о банковской деятельности.

В банк назначена временная администрация. «Прайм Финанс» является участником системы страхования вкладов. Это означает, что после отзыва лицензии у банка его вкладчики смогут получить свои средства, если размер их вкладов и размер процентов по вкладам не превышал 1,4 млн руб.

Ранее сегодня Центробанк отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие», занимавшего по величине активов 444-е место в банковской системе России.

Банк «Взаимодействие» завышал стоимость своего имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия реального финансового положения, несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками и нарушал законы о банковской деятельности, указал ЦБ. Банк также является участником системы страхования вкладов.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Центробанк, лицензия
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