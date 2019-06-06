ЦБ отозвал лицензию у второго за день банка

Банк России с 6 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации из Санкт-Петербурга «Прайм Финанс». Сообщение размещено на сайте регулятора.
По величине активов банк занимал 366-е место в банковской системе России.
При проверке Центробанк выявил в «Прайм Финанс» недостачу денежных средств в кассе в размере более 268 млн руб. Банковская организация полностью утратила собственные денежные средства, указывает регулятор.
Кроме того, кредитная организация осуществляла «схемные» операции, чтобы создавать видимость соблюдения обязательных нормативов, а также нарушала законы о банковской деятельности.