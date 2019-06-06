ЦБ отозвал лицензию у второго за день банка

В банк назначена временная администрация. «Прайм Финанс» является участником системы страхования вкладов. Это означает, что после отзыва лицензии у банка его вкладчики смогут получить свои средства, если размер их вкладов и размер процентов по вкладам не превышал 1,4 млн руб.

Ранее сегодня Центробанк отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие», занимавшего по величине активов 444-е место в банковской системе России.

Банк «Взаимодействие» завышал стоимость своего имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия реального финансового положения, несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками и нарушал законы о банковской деятельности, указал ЦБ. Банк также является участником системы страхования вкладов.