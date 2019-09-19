Компании стали указывать протесты в Москве среди рисков для инвесторов

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и нефтехимический холдинг «Сибур» предупредили своих инвесторов об угрозе стабильности их бизнеса из-за протестов в Москве. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проспекты еврооблигаций, которые опубликовали компании. ЧТПЗ занял $300 млн, а «Сибур» — $500 млн.

Компании приводят в пример протесты в 2018 и 2019 годах: против повышения пенсионного возраста, ужесточения политики ограничений в интернете и недопуска кандидатов от оппозиции на выборы в Мосгордуму. Они отмечают, что «реализация факторов политической нестабильности в России» может повлиять на бизнесы компаний, финансовые условия, а также результаты операционной деятельности и перспективы.

Представитель ЧТПЗ заявил газете, что компания указала «в целом возможные политические риски, присущие России». По его словам, упомянутые в проспекте акции протеста приведены в качестве примера. На деятельность ЧТПЗ они не повлияли, так как «происходили не на территории производственных площадок».

Как заявил представитель «Сибура», «секция по рискам в такого рода документах традиционно посвящена потенциальной юридической защите эмитента от предъявления претензий».