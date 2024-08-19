Более половины компаний в США сочли ИИ угрозой для бизнеса

Большинство компаний в США опасаются усиления конкуренции, репутационных или операционных рисков. Возможности для бизнеса в генеративном ИИ, в том числе экономическую эффективность, видят только 33 участника из списка Fortune 500

Более половины (56%) крупнейших американских компаний (из списка Fortune 500) рассматривают искусственный интеллект (ИИ) как потенциальный риск для своего бизнеса, следует из исследования корпоративных отчетов платформы Arize AI, передает Financial Times. В 2022 году так считали 9% компаний.

Также снизилось число компаний, которые видят возможности для своего бизнеса в генеративном ИИ (со 108 в 2022 году до 33). В качестве потенциальных преимуществ использования ИИ компании называют экономическую эффективность, операционные преимущества и ускорение инноваций.

В то же время более двух третей компаний видит в этой технологии угрозу. В частности, некоторые руководители компаний опасаются усиления конкуренции — они считают, что могут не успевать за теми, кто использует технологию лучше. Среди других угроз компании называли репутационные или операционные риски, связанные с потенциальным воздействием ИИ на права человека, занятость и неприкосновенность частной жизни.

Наибольшее беспокойство ИИ вызывает в медиаотрасли и сфере развлечений (более 90% заявили, что развитие ИИ представляет риск для их бизнеса в этом году) также у разработчиков программного обеспечения и технологий (86%). Такое же предупреждение инвесторам сделали более двух третей телекоммуникационных компаний и более половины компаний в сферах здравоохранения, финансовых услуг, розничной торговли, потребительского рынка и аэрокосмической отрасли.

О том, что конкуренты могут получить преимущество над компанией, внедрив ИИ, предупредил, например, стриминговый сервис Netflix. В телекоммуникационной группе Motorola считают, что «ИИ может не всегда работать так, как задумано», а используемый для его обучения набор данных может содержать неточную, незаконную, предвзятую информацию. Компания-разработчик ПО Salesforce предупредила, что внедрение ИИ «создаст новые этические проблемы» в отношении политики сбора данных и конфиденциальности.

Юридические, нормативные и кибербезопасные риски в области ИИ также назывались компаниями из списка Fortune 500.

Среди тех, кто видит преимущество в применении генеративного ИИ, оказались специализирующиеся на медицинском обслуживании компании Quest Diagnostics и Cigna, и рекламное агентство IPG.

По оценке платформы Exploding Topics, 40% компаний в мире используют искусственный интеллект, наиболее активно его внедряют в Индии (около 59% компаний). В России, как следует из «Национальной стратегии развития ИИ», на конец 2023 года более 30% организаций применяли технологии ИИ для выполнения прикладных задач.