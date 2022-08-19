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Ozon запустил сервис онлайн-объявлений

«Ozon Объявления» сейчас доступны только в Ростове-на-Дону, доставка не предусмотрена, а о способах оплаты продавцы и покупатели пока должны будут договариваться между собой. С помощью сервиса физлица смогут продавать свои товары
Ozon OZON ₽1 381 -0,25% Купить
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ozon запустил собственную доску объявлений, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на датированное 6 июля письмо компании в Минэкономики.

Сервис «Ozon Объявления» работает как раздел на сайте интернет-магазина. С его помощью физлица могут размещать свои объявления, а продавцы Ozon — реализовывать уцененные товары, отмечается на сайте площадки.

Сейчас сервис работает только в Ростове-на-Дону. Для пользователей из других регионов опция «Создать объявление» пока недоступна. Компания также указывает, что организация доставки, оплаты и продвижения товаров через новый сервис пока находится в разработке, поэтому сейчас продавцы и покупатели могут договориться об удобных способах доставки и оплаты в чате или по телефону.

Созданное продавцом объявление будет доступно пользователям после модерации. Сейчас размещение бесплатное, опубликованные объявления остаются на сайте бессрочно.

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В письме к Минэкономики, на которое ссылается «Коммерсантъ», Ozon комментирует внесенные в Госдуму и принятые в первом чтении поправки к закону «О рекламе». В частности, компания указывает, что принятие законопроекта в текущем виде «потребует полного прекращения деятельности Ozon либо закрытия сервиса размещения объявлений»: инициатива подразумевает, что управление всеми рекламными экранами и сервисами объявлений будет передано единому оператору. Автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов, объясняет необходимость таких изменений защитой билбордов и интернет-площадок от кибератак.

Против инициативы уже высказывались Avito, ЦИАН и другие платформы. Идею создания «единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений», обладающего в этой области преференциями, раскритиковал глава Минцифры Максут Шадаев. Он указал на риск искусственной монополизации на «успешно развивающемся высокотехнологичном конкурентном рынке» в случае принятия законопроекта.

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