«АвтоВАЗ» приостановит производство из-за дефицита компонентов

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Российский концерн «АвтоВАЗ» приостановит с 23 августа работу на всех трех линиях по производству автомобилей завода в Тольятти из-за проблем с поставками электронных компонентов Bosch. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«АвтоВАЗ» вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что три из пяти дней простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а остальные два рабочих дня будут оплачены в размере 2/3 от средней заработной платы, чтобы избежать значительного сокращения доходов персонала.

Вместе с тем, как сообщили в концерне, завод «Lada Ижевск», использующий для сборки моделей Lada Vesta иные компоненты, продолжит работать в штатном режиме. «Некоторые подразделения по производству автокомпонентов в Тольятти будут работать по особому графику для обеспечения поставок в Ижевск и другим клиентам», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что «АвтоВАЗ» при поддержке федеральных и региональных властей, а также группы Renault прилагает все усилия для решения проблемы с поставками компонентов Bosch и скорейшего возвращения завода в Тольятти к нормальному режиму работы.