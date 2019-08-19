СМИ узнали о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

Минприроды рассчитывает благодаря введению полной утилизации товаров и упаковки на поступление в бюджет от экосбора 136 млрд руб. Продукция при этом может подорожать на 1,5%

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Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть идеи Минприроды, которое предлагает повысить для производителей нормативы по утилизации товаров и упаковки до 100%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства правительству.

Ведомство рассчитывает на увеличение собираемости экосбора за счет повышения нормативов до 136 млрд руб. в год (в 2018-м было собрано 2,2 млрд руб.). Больше всего планируется собрать за счет экосбора с производителей электроники (47 млрд руб.), бумаги и картона (22 млрд руб.), резины и шин (17,9 млрд руб.). При этом в документе отмечается, что рост нормативов утилизации может привести к росту цен на продукцию на 0,25 — 1,5%.

При этом сроки повышения нормативов не называются. Как отмечает газета, согласно дорожной карте, кабмин должен рассмотреть вопрос до середины 2020 года.

Издание отмечает, что на сегодняшний день тару, бумагу, шины, электронику и другие товары необходимо утилизировать на 5—35% или платить экосбор. Повысить нормативы несколько лет назад уже предлагал Минпромторг, однако тогда Минприроды выступило против.