Глава Astronomer уволился после видео с «камеры поцелуев» на концерте
Генеральный директор американской IТ-компании Astronomer Энди Байрон ушел в отставку через несколько дней после того, как вместе с коллегой попал в объектив «камеры поцелуев» на концерте Coldplay.
В сообщении компании в соцсети LinkedIn говорится, что совет директоров Astronomer принял отставку Байрона и начнет поиск следующего СЕО. Пока его обязанности исполняет сооснователь Astronomer и директор по продуктам Пит Деджой.
«Как мы уже говорили, Astronomer привержена ценностям и культуре, которыми мы руководствуемся с момента основания. От наших руководителей ожидается, что они будут задавать стандарт как в поведении, так и в ответственности, но в последнее время эти стандарты не соблюдаются», — говорится в заявлении.
Ролик с участием Байрона и директора по персоналу Astronomer Кристин Кэбот, снятый на выступлении группы в Фоксборо (Массачусетс) завирусился в соцсетях на этой неделе. На запись попал момент, когда мужчина и женщина, обнимаясь, смотрели на сцену. Заметив, что их показывают на большом экране, оба отстранились друг от друга, женщина закрыла лицо руками, а мужчина пригнулся. Фронтмен Coldplay Крис Мартин, комментируя ситуацию, заявил: «Либо у них роман, либо они просто очень стеснительные».
Байрон женат на преподавательнице Меган Керриган Байрон, у пары двое детей.
19 июля совет директоров Astronomer начал расследование. Байрон возглавляет компанию с 2023 года, а Кэбот присоединилась к команде годом позже. Оба они не комментировали ролик.
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