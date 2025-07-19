Astronomer начала расследование против своего CEO из-за видео с концерта
Совет директоров IТ-компании Astronomer инициировал расследование после распространения в социальных сетях видео, на котором, как предполагается, запечатлен гендиректор компании с сотрудницей, скрывающиеся от камеры на концерте группы Coldplay. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в X.
«Компания Astronomer привержена ценностям и культуре, которыми мы руководствуемся с момента основания. Мы ожидаем, что наши лидеры будут устанавливать стандарты как в отношении поведения, так и в отношении ответственности», — говорится в сообщении.
На видео комментаторы опознали женатого гендиректора Astronomer Энди Байрона. На ролике видно, что когда камера начинает снимать его и спутницу крупным планом, они пытаются скрыть лица.
The Guardian писала, что женщину зовут Кристин Кэбот и она является главой отдела кадров Astronomer.
Согласно другому заявлению Astronomer, обязанности гендиректора компании были временно переданы другому человеку, поскольку Байрон ушел в отпуск.
Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом
В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека
ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций
Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке
Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине
В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности
Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен
Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее
Telegram откроет представительство в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов