Astronomer начала расследование против CEO после видео с женщиной на концерте

Astronomer начала расследование против своего CEO из-за видео с концерта

«Камера поцелуев» на концерте группы Coldplay запечатлела пару, которая попыталась скрыть лица. Комментаторы в соцсетях опознали на нем женатого гендиректора Astronomer, стоящего в обнимку с главой отдела кадров

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Совет директоров IТ-компании Astronomer инициировал расследование после распространения в социальных сетях видео, на котором, как предполагается, запечатлен гендиректор компании с сотрудницей, скрывающиеся от камеры на концерте группы Coldplay. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в X.

«Компания Astronomer привержена ценностям и культуре, которыми мы руководствуемся с момента основания. Мы ожидаем, что наши лидеры будут устанавливать стандарты как в отношении поведения, так и в отношении ответственности», — говорится в сообщении.

На видео комментаторы опознали женатого гендиректора Astronomer Энди Байрона. На ролике видно, что когда камера начинает снимать его и спутницу крупным планом, они пытаются скрыть лица.

The Guardian писала, что женщину зовут Кристин Кэбот и она является главой отдела кадров Astronomer.

Согласно другому заявлению Astronomer, обязанности гендиректора компании были временно переданы другому человеку, поскольку Байрон ушел в отпуск.