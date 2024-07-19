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«Коммерсантъ» узнал о деле из-за «левых» подшипников на военных Ил-76

СК возбудил дело в отношении руководителей «Балашихинского литейно-механического завода» из-за передачи филиалу ПАО «Ил» — «Авиастар» некачественных подшипников, что привело к выводу из строя пяти военных Ил-76МД-90А, выяснил «Ъ»
Самолет Ил-76
Самолет Ил-76 (Фото: РИА Новости)

Следственные органы ГСУ СКР по Московской области возбудили уголовное дело по ст. 201.1 УК (злоупотребление полномочиями при исполнении гособоронзаказа) в отношении неустановленных лиц из числа руководства ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ), выяснил «Коммерсантъ». По данным газеты, основанием для возбуждения дела стали данные, полученные СК из прокуратуры, надзирающей за режимными объектами.

Следствие полагает, что представители предприятия, чтобы не срывать оборонный заказ, в 2017–2022 годах приобрели подшипники неизвестного происхождения, не отвечающие требованиям конструкторской документации, и отгружали их в составе колес КТ199 в адрес филиала ПАО «Ил» — «Авиастар». Продукция сопровождалась поддельными документами о том, что подшипники приобретались у ОАО СПЗ и были приняты военным представительством Минобороны.

По данным СК и прокуратуры, использование некачественных подшипников в составе колес привело к выходу из строя и приостановке эксплуатации пяти самолетов Ил-76МД-90А, чем был «причинен существенный вред охраняемым законом интересам государства в лице Минобороны России», а также нанесен ущерб обороноспособности и безопасности государства. Следствие уже провело выемку документов в БЛМЗ, допрашивает его руководителей и учредителей, пишет «Коммерсантъ».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

Ил-76МД-90А — глубокая модернизация самолета Ил-76. Его разработка бала начата в 2006 году, в 2012-м борт совершил первый полет. Самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военных, техники и грузов. Глава ОАК Юрий Слюсарь в декабре прошлого года говорил, что корпорация планирует производить минимум 18 таких самолетов в год.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Балашихинский литейно-механический завод — один из лидеров по литью изделий из титана, магния, алюминия, говорится на сайте компании. БЛМЗ осуществляет высокоточную механическую обработку различных металлов и сборку высокотехнологичных изделий. Номенклатура изделий завода для авиации составляет более 1,5 тыс. наименований и охватывает практически все типы отечественных воздушных судов.

Из данных «РБК-Компании» следует, что за 2020 год прибыль компании составила 2,3 млн руб. при выручке в 713 млн руб. Более поздние данные не приводятся. Генеральный директор БЛМЗ — Степан Аракелян.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
шарикоподшипниковый завод гособоронзаказ Минобороны Ил-76 уголовное дело Балашиха
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