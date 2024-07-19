Данкверт предложил запретить оплату сомнительных продуктов на госзакупках

Чтобы исключить поставки продуктов сомнительного происхождения в социальные учреждения, нужно менять систему их оплаты, считает глава Россельхознадзора. Одна из самых фальсифицируемых категорий — молочные продукты

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Систему бюджетных закупок продовольствия необходимо изменить, чтобы лишить недобросовестных поставщиков возможности получать оплату за товары неизвестного происхождения или с подменой сырья. Об этом в интервью РБК заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

От недобросовестных предпринимателей, которые продают продукты неизвестного происхождения и качества, зачастую страдают социальные учреждения — школы, больницы, дома престарелых, которые закупают продовольствие на бюджетные средства в рамках тендерной системы закупок. Одной из самых фальсифицируемых категорий товаров, по словам Данкверта, остаются молочные продукты. По данным, которые приводил ранее Россельхознадзор, до 10% проб молочной продукции на российском рынке содержат незаявленные растительные компоненты.

Для решения этой проблемы нужно внести изменения в законодательство, чтобы при бюджетных закупках учитывалась прослеживаемость сырья в электронных системах Россельхознадзора, считает Данкверт. Прослеживаемость продуктов «от поля до прилавка» обеспечивает система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Она же контролирует полноту и достоверность цепочек перемещения продукции, а также пресекает оборот сырья и товаров сомнительного происхождения.

«Мы хотим, чтобы при оплате бюджетных закупок Казначейство использовало нашу систему, которая передает информацию о том, что продукция не имеет прослеживаемости, чтобы платежи до выяснения обстоятельств были задержаны. Нужно не просто изымать продукцию, а делать так, чтобы она не оплачивалась», — объясняет глава Россельхознадзора.

Такая мера контроля может применяться и вне системы госзакупок. Так, у системы электронной ветеринарной сертификации Россельхознадзора есть интеграция с системой маркировки «Честный знак», прослеживающей розничную продажу готовой молочной продукции. «Если от нас есть информация, что продукция не имеет прослеживаемости, пусть те, кто произвел, объясняются — до этого времени не пробивать через кассы, так же как и с просроченной продукцией. Это серьезные рычаги, которые могут очень быстро навести порядок», — уверен Данкверт.

Ранее замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева сообщала, что министерство предложило расширить полномочия Россельхознадзора, чтобы ограничивать продажу на кассах продуктов, при производстве которых были выявлены нарушения. С 1 апреля 2024 года в России был введен разрешительный режим продажи ряда наименований продукции на кассах. Для молочной продукции такой режим действует с 1 мая — например, если истек срок годности молока или сметаны, такие товары невозможно пробить на кассе.