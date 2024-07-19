 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 
Эксклюзив

Данкверт предложил запретить оплату сомнительных продуктов на госзакупках

Чтобы исключить поставки продуктов сомнительного происхождения в социальные учреждения, нужно менять систему их оплаты, считает глава Россельхознадзора. Одна из самых фальсифицируемых категорий — молочные продукты
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Систему бюджетных закупок продовольствия необходимо изменить, чтобы лишить недобросовестных поставщиков возможности получать оплату за товары неизвестного происхождения или с подменой сырья. Об этом в интервью РБК заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

От недобросовестных предпринимателей, которые продают продукты неизвестного происхождения и качества, зачастую страдают социальные учреждения — школы, больницы, дома престарелых, которые закупают продовольствие на бюджетные средства в рамках тендерной системы закупок. Одной из самых фальсифицируемых категорий товаров, по словам Данкверта, остаются молочные продукты. По данным, которые приводил ранее Россельхознадзор, до 10% проб молочной продукции на российском рынке содержат незаявленные растительные компоненты.

Для решения этой проблемы нужно внести изменения в законодательство, чтобы при бюджетных закупках учитывалась прослеживаемость сырья в электронных системах Россельхознадзора, считает Данкверт. Прослеживаемость продуктов «от поля до прилавка» обеспечивает система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Она же контролирует полноту и достоверность цепочек перемещения продукции, а также пресекает оборот сырья и товаров сомнительного происхождения.

Власти предложили способ бороться с массовой подделкой сайры
Бизнес
Фото:Сергей Красноухов / РИА Новости

«Мы хотим, чтобы при оплате бюджетных закупок Казначейство использовало нашу систему, которая передает информацию о том, что продукция не имеет прослеживаемости, чтобы платежи до выяснения обстоятельств были задержаны. Нужно не просто изымать продукцию, а делать так, чтобы она не оплачивалась», — объясняет глава Россельхознадзора.

Такая мера контроля может применяться и вне системы госзакупок. Так, у системы электронной ветеринарной сертификации Россельхознадзора есть интеграция с системой маркировки «Честный знак», прослеживающей розничную продажу готовой молочной продукции. «Если от нас есть информация, что продукция не имеет прослеживаемости, пусть те, кто произвел, объясняются — до этого времени не пробивать через кассы, так же как и с просроченной продукцией. Это серьезные рычаги, которые могут очень быстро навести порядок», — уверен Данкверт.

Ранее замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева сообщала, что министерство предложило расширить полномочия Россельхознадзора, чтобы ограничивать продажу на кассах продуктов, при производстве которых были выявлены нарушения. С 1 апреля 2024 года в России был введен разрешительный режим продажи ряда наименований продукции на кассах. Для молочной продукции такой режим действует с 1 мая — например, если истек срок годности молока или сметаны, такие товары невозможно пробить на кассе.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Россельхознадзор Сергей Данкверт Госзакупки фальсификация
Материалы по теме
Данкверт разоблачил способы подмены мяса в детских сосисках
Бизнес
Производитель «Ессентуков» заявил об уходе контрафакта из торговых сетей
Бизнес
Власти предложили способ бороться с массовой подделкой сайры
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 96,1 (-0,2) Инвестиции, 18 июл, 18:03 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 87,88 (-0,21) Инвестиции, 18 июл, 18:03
Минобороны доложило об уничтожении 19 дронов за ночь Политика, 07:25
CNN узнал, когда Трамп и Зеленский поговорят по телефону Политика, 07:21
Данкверт предложил запретить оплату сомнительных продуктов на госзакупках Бизнес, 07:06
Как отмена льготной ипотеки скажется на металлургах Pro, 07:00
Данкверт — РБК: «Наши тепличные овощи представляют угрозу для Европы» Бизнес, 07:00
В Якутии пропал вертолет с четырьмя людьми на борту Общество, 06:42
Необычные места в Москве, где можно интересно провести лето РБК и ГАЛС, 06:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Аналитики назвали самые востребованные профессии в России Общество, 06:05
В центре Тель-Авива произошел взрыв Политика, 05:50
Трамп согласился баллотироваться в президенты США Политика, 05:42
Карлсон и Халк Хоган выступили на закрытии съезда республиканцев Политика, 05:37
Жители центральной части Одессы остались без воды из-за аварии Общество, 05:30
Конкуренция и перенасыщение: как выделиться продавцу на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 05:30
В Петербурге пьяный водитель замахнулся топором на сотрудника ГАИ Общество, 05:12