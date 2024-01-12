Власти предложили способ бороться с массовой подделкой рыбных консервов

После того, как Генпрокуратура обратила внимание на подделку рыбных консервов, вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил подумать об их маркировке. Чиновники меру поддерживают, но затраты на реализацию превышают прибыль в отрасли

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

В конце декабря 2023 года вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил профильным ведомствам проработать предложение о введении маркировки рыбных консервов для борьбы с их фальсификацией. Доклад со своей позицией Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз, Роспотребнадзор и Россельхознадзор должны представить в правительство и Генпрокуратуру до 19 января, следует из копии поручения вице-премьера, с которой ознакомился РБК.

С предложением проработать вопрос маркировки для этих продуктов к вице-премьеру в начале декабря обратилась Генпрокуратура. Органы прокуратуры неоднократно выявляли нарушения, связанные с фальсификацией рыбных консервов, указано в копии обращения, направленном аппаратом Григоренко на рассмотрение ведомствам. Например, под видом сайры производители использовали более дешевое сырье — дальневосточную сардину (иваси) или тихоокеанскую сельдь, при этом такие консервы поставлялись даже в социальные учреждения, в том числе в школы и детские сады. После вмешательства Генпрокуратуры было аннулировано более 8,7 тыс. ветеринарных сопроводительных документов, а в отношении недобросовестных производителей открыто уголовное преследование.

Наличие на рынке контрафакта создает угрозу для жизни и здоровья потребителей, приводит к недобросовестной конкуренции и снижает эффективность фискальной функции государства, отмечается в обращении Генпрокуратуры к Григоренко. Обращение фальсификата на рынке, по мнению ведомства, обусловлено в том числе отсутствием четкого разграничения компетенций контролирующих органов — Россельхознадзора и Роспотребнадзора — в этой сфере. Для снижения доли контрафакта и повышения уровня прослеживаемости сырья Генпрокуратура предложила рассмотреть вопрос о возможности ввести для рыбных консервов обязательную маркировку в системе «Честный знак» и предусмотреть опцию автоматически исключать из оборота рыбные консервы, состав которых не соответствует заявленному, и блокировать их оплату государственными заказчиками.

В аппарате вице-премьера Григоренко уточнили РБК, что поступившее им обращение Генпрокуратуры направили на рассмотрение в профильные ведомства. РБК направил запрос в Генпрокуратуру.

Как часто подделывают консервы

На проблему контрафакта уже давно жаловались участники рыбной отрасли. О массовой подделке консервов из сайры еще в июне 2021 года сообщал старейший в России производитель рыбных консервов — группа «Доброфлот». Она ведет промысел на Дальнем Востоке и называет себя «крупнейшим по объему выпуска береговым рыбоконсервным заводом» в стране, а также основным промышленным производителем, который добывает сайру. «Доброфлот» обращал внимание Роспотребнадзора на то, что в магазинах продаются поддельные консервы из сайры. На тот момент эту рыбу не вылавливал никто, кроме самого «Доброфлота», импорта сырья также не было, рассказывал управляющий группы Александр Ефремов: «Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная». В компании отмечали, что недобросовестные производители подменяли сайру более дешевой сельдью, указывая при этом на этикетке обратное.

С выводом о значительном проценте фальсификата согласился тогда Россельхознадзор: по итогам проверки ведомство в июле 2021 года выявило признаки подделки почти у половины консервов из сайры — вместо заявленного сырья там могла быть более дешевая рыба. Роскачество, в свою очередь, обнаружило поддельную сайру в крупнейших торговых сетях: такие консервы стоили более чем в два раза дешевле тех, в которых в действительности была сайра. Торговые сети «Ашан», «Магнит» и «Глобус» уточняли, что уже убрали контрафактную продукцию с полок.

Случаи подмены сайры участились с 2020 года, отмечала Ассоциация рыбохозяйственных промпредприятий Приморья. В августе 2022-го она просила главу Минпромторга Дениса Мантурова разобраться в ситуации с контрафактом в рознице — в ассоциации утверждали, что объем поддельных консервов «достиг миллионов банок». Осенью прошлого года стало известно, что Минпромторг прорабатывает с заинтересованными ведомствами запуск эксперимента по маркировке консервов, причем не только из рыбы, но также из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод. В разработанном министерством проекте постановления правительства было указано, что эксперимент может пройти с 1 декабря 2023-го по 31 августа 2024-го, но пока он не заработал.

Что говорят профильные ведомства

В Минпромторге сообщили РБК, что прорабатывают поручение вице-премьера по поводу маркировки рыбных консервов. Там добавили, что разработанный министерством проект постановления правительства о соответствующем эксперименте проходит регламентные процедуры. Эксперимент позволит протестировать механизмы маркировки на широком перечне продукции, он будет добровольным и не повлечет дополнительных затрат для его участников, поскольку коды маркировки и оборудования для их нанесения на время тестов безвозмездно предоставляет оператор системы маркировки — «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

Минсельхоз поддержал проведение эксперимента по маркировке консервов, сообщил РБК представитель министерства. В Россельхознадзоре заявили, что служба «не возражает» относительно необходимости введения маркировки рыбных консервов. В 2023 году ведомство, которое является оператором системы «Меркурий» (отслеживает перемещение сырья и продуктов животного происхождения, в том числе рыбы) выявило ряд случаев, когда при производстве консервов в качестве сырья была использована рыба, отличная от указанной в названии. В рамках мониторинга служба исследовала 685 проб рыбных консервов и пресервов, из которых 75 проб не соответствовали требованиям технических регламентов ЕАЭС, при этом большинство нарушений — в 70 пробах — приходилось на фальсификацию сырьевого состава продукции. В Россельхознадзоре подчеркнули, что сырье в большинстве случаев прослеживалось полностью, а подмена зоологического вида была нарушением требования техрегламента Таможенного союза о маркировке пищевой продукции, надзор за соблюдением которого входит в компетенцию Роспотребнадзора. «По всем случаям Россельхознадзором приняты меры в рамках компетенции», — добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре заявили, что поддерживают «любые меры, направленные на сохранение здоровья населения, защиту прав потребителей и противодействие незаконному обороту промышленной продукции». В случае, если решение об обязательной маркировке рыбных консервов будет принято и будут установлены соответствующие индикаторы риска, это позволит осуществлять риск-ориентированный контроль за оборотом такой продукции, продолжает представитель ведомства. Этот функционал маркировки Роспотребнадзор уже использует для контроля: через ее информационную систему выявляются уже совершенные нарушения и осуществляется их профилактика. А потребители с помощью приложения «Честный знак» могут осуществлять дополнительный общественный контроль за изготовителями и продавцами — жалобы передаются в надзорное ведомство для проведения профилактической работы, добавляет представитель Роспотребнадзора.

Оператор системы «Честный знак», совместно с которым Григоренко поручил ведомствам проработать вопрос о маркировке рыбных консервов, готов к проведению эксперимента. «Именно разросшийся нелегальный рынок консервов и некоторой бакалейной продукции стал основанием для проведения добровольного эксперимента. Мы готовы провести эксперимент по маркировке консервов и технически, и технологически, если будут приняты соответствующие решения», — заявила руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Что говорят рыбопромышленники

«Эффективность маркировки в части борьбы с фальсификатом покажет время», — заявил РБК председатель Рыбного союза Александр Панин. По его мнению, эту проблему позволяют решать и уже действующие инструменты — «их нужно только донастроить и более активно использовать». В качестве примера Панин приводит систему «Меркурий», которая уже используется для выявления недобросовестной конкуренции. «Ожидаем, что роль «Меркурия» будет возрастать», — добавляет председатель Рыбного союза.

В то же время, Панин признает, что если проект по маркировке рыбных консервов «заработает в итоге заработает на полную мощность», включая неотвратимые наказания для недобросовестных участников рынка, «а не ограничится исключительно наклейкой марок и сбором статистической информации», можно надеяться на улучшение общей ситуации с качеством за счет вымывания с рынка фальсифицированной и некачественной продукции.

Но внедрение маркировки связано с довольно высокими для предприятий рыбопереработки затратами на специальное оборудование, программное обеспечение и сопутствующие административные процессы, напоминает Панин. Исходя из материалов Минэкономразвития, на которые ссылается эксперт, базовые затраты на маркировку превысят 116 млн руб. в среднем на одно предприятие. Переработкой и консервированием рыбы и морепродуктов в России, по данным Росстата на октябрь 2023 года, занимается около 2,1 тыс. организаций. Это означает, что затраты отрасли на введение маркировки составят не менее 248 млрд руб., оценивает председатель Рыбного союза. По его словам, разовые расходы на закупку оборудования и программного обеспечения на маркировку в пять раз превышают годовую прибыль отрасли — по итогам 2022 года она составила менее 43 млрд руб. Кроме того, потребуется отвлечение трудовых ресурсов и внесение изменений в технологические процессы.

Для производителей все это может стать дополнительной нагрузкой, предупреждает Панин. «В условиях роста ключевой ставки ЦБ, ослабления рубля, узкого спектра возможностей для получения государственной поддержки предприятий рыбопереработки, внедрения сборов в рамках механизма РОП, издержки на маркировку, конечно, усложнят работу и финансовое состояние производителей», — резюмирует эксперт.

В ЦРПТ подсчеты Рыбного союза назвали «неоправданными», заявив, что маркировка требует существенно меньших затрат, которые зависят от масштабов бизнеса и «обычно начинаются от десятков тысяч рублей». Также в операторе системы маркировки добавили, что предлагают меры поддержки: беспроцентную рассрочку на оборудование для маркировки, а для малого и среднего бизнеса — компенсацию 50% затрат.