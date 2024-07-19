Производители попросили продлить действие цен на дефицитные лекарства

Фармассоциации предложили изменить правила формирования цен на жизненно важные препараты. Они касаются методов расчета и сроков действия увеличенных цен. ФАС планирует рассмотреть возможность таких изменений

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Как фармпроизводители хотят изменить цены на дефицитные препараты

Производители лекарств предложили применять увеличенные из-за дефицита цены на препараты в течение двух лет, а не одного года, как это происходит сейчас. Это и другие предложения три профильные фармассоциации направили в Федеральную антимонопольную службу коллективным письмом. Его подписали Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП), Ассоциация международных фармпроизводителей (АМФП) и Союз профессиональных фармацевтических организаций.

Предложение производителей касается цен, которые были перерегистрированы из-за дефицита препаратов, что можно сделать в рамках правительственного постановления № 1771. Как объяснил директор по индустриальным вопросам и лекарственной доступности АМФП Александр Мартыненко, после принятия решения об увеличении отпускной цены производителям необходимо время для возобновления производства препарата и его ввода в оборот. В зависимости от ситуации это может занять в среднем пять-шесть месяцев, в течение которых препарат фактически не будет продаваться, а это уже половина от срока действия новой цены.

К тому же производители предлагают установить, что повторный экономический анализ цены Федеральная антимонопольная служба может проводить не раньше, чем за два месяца до окончания действия постановления с новой ценой. Сейчас сроки такого анализа никак не регламентированы.

Цены на жизненно важные лекарственные препараты регулируются государством. Правила такого ценообразования закреплены в постановлении правительства № 865. Увеличить зафиксированные цены можно в случае, если возникает дефицит конкретного препарата или есть риск, что он окажется в дефиците. Такой порядок установлен постановлением правительства № 1771. Новая цена утверждается приказом Минздрава, который действуют в течение года, после чего действие приказа могут продлить или вернуть старую цену. Перед утверждением новой цены, а также в период ее действия ФАС проводит экономический анализ цен в других референтных государствах. Референтные в данном случае — это страны со схожими экономиками в здравоохранении, принципами регулирования цен и лекарственного обеспечения. Чтобы служба приняла положительное решение, цены на рассматриваемый препарат в других странах не должны быть выше.

По мнению директора Исследовательского центра надлежащих закупочных практик Алексея Федорова, предложение об увеличении срока действия перерегистрированных цен кажется вполне логичным с точки зрения обеспечения стабильности поставок. В то же время, отметил он, при подготовке конкретных формулировок поправок стоит оценить риски возникновения ситуации, когда в России на длительный период будет зафиксирована цена, значительно превышающая уровень в референтный странах.

Также производители просят при проведении экономического анализа ФАС не учитывать отпускные цены производителей, чьи препараты занимают менее 10% рынка. В АМФП пояснили, что сейчас при анализе служба учитывает все цены на рассматриваемые препараты, зарегистрированные в референтных странах, независимо от того, поставляются ли они в Россию или нет. При этом в такой ситуации ФАС может отказать в повышении цены, так как увидит цены меньше в других странах, хотя они могут не иметь никакого отношения к поставкам на российский рынок и, соответственно, никак не влиять на устранение дефицита, указали в ассоциации.

«Звучало предложение вообще не учитывать цены на препараты, которые в России не обращаются. Но пока мы сошлись на более сбалансированном предложении — не учитывать цены на препараты, которые составляют минимальные объемы рынка», — сообщил Мартыненко.

С сентября при экономическом анализе не будут учитываться цены на лекарства, которые зарегистрированы в России, но не вводились в гражданский оборот в течение 24 месяцев.

Еще одно предложение ассоциаций — предусмотреть, что, если производитель по каким-либо объективным причинам поставит меньшие объемы препарата, чем было запланировано при пересмотре цены, это не будет являться нарушением. Такие корректировки могут быть обоснованы с учетом изменившихся потребностей рынка и текущих остатков в регионах. Как пояснили в АМФП, сейчас никакой нормы не установлено. «Мы предложили установить какие-то разумные границы и условия, которые должны быть у производителей. Будет это 30, или 20%, или меньше — вопрос уже к регулятору. Но сегодня должны быть какие-то допустимые отклонения в объеме поставок», — указал Мартыненко.

В пресс-службе ФАС сообщили РБК, что получили письмо ассоциаций, указав, что его рассмотрят «в установленном порядке с привлечением профильного экспертного совета службы».

Постоянные цены тоже предложили изменить

К тому же производители предложили внести корректировки в порядок расчета постоянных цен на препараты ЖНВЛП. В том числе производители просят обращать внимание на разницу в минимальных ценах референтных стран. Так, если минимальная цена будет отличаться от следующей по возрастанию на 30% или больше, то такую минимальную цену производители вообще предлагают не учитывать.

Генеральный директор АРФП, которая также является подписантом письма, Виктор Дмитриев пояснил, что бывают случаи, когда цена регистрируется, но препарат фактически не поставляется на рынок. Причины бывают разные, в том числе и нерентабельное производство. Но такие цены также учитываются в расчете, хотя могут не соответствовать рентабельной рыночной ситуации.

По мнению Федорова, такое нововведение позволит избежать негативного влияния на доступность препаратов в России при падении курса национальной валюты в одном из референтных государств. «В то же время непонятно, насколько будет готова ФАС в интересах обеспечения доступности лекарств отступить от ранее озвучивавшейся концепции, что российские граждане должны иметь возможность получать лекарства по ценам не выше, чем в других странах. Хотя предположу, что у авторов обращения могут быть примеры, подтверждающие обоснованность такого подхода», — указал эксперт.

Также среди предложений — ввести переходный период в три месяца в случае, если Минздрав примет решение снизить цену на препарат ЖНВЛП. Дмитриев пояснил, что если цена на препарат меняется, то производители не могу продать препарат по старой цене даже те партии, которые уже поставили в аптеки. Производителям нужно время на продажу уже отгруженного препарата и переориентацию процессов с учетом новой цены, указал эксперт.

Кроме того, производители просят перерегистрировать цены с учетом инфляции за последний год на препараты низкого ценового сегмента (стоимостью до 100 руб.). Дмитриев отметил, что до сих пор цены ни разу не индексировались.

В Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза считают, что нужно увеличить пороги ценовых сегментов. К примеру, для нижнего ценового сегмента увеличить порог со 100 до 200 руб., а в средний сегмент включить препараты от 200 до 600 руб. (сейчас от 100 до 500). «Мы видим рост рынка в деньгах, который опережает рост количества упаковок. Здесь вероятно влияние скрытой дефектуры, важно вовремя такой тренд остановить», — сказал РБК председатель правления ассоциации Алексей Кедрин.