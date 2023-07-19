Шохин оценил затраты бизнеса из-за расширения списка выбросов в ₽40 млрд

В РСПП оценили затраты промышленников на системы контроля вредных выбросов в сумму около ₽40 млрд, если будет принято предложение о новом перечне загрязняющих веществ. Список тщательно прорабатывался, заверяют в Минприроды

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин оценил почти в 40 млрд руб. затраты промышленных предприятий на установку систем контроля за выбросами в соответствии с новым списком загрязняющих веществ, предложенным Минприроды. Это следует из письма, которое Шохин 13 июля направил вице-премьеру, министру промышленности и торговли Денису Мантурову. У РБК есть копия письма, ее содержание подтвердил источник в одной из компаний, участвовавших в подготовке обращения.

Минприроды предлагает с 1 января 2024 года увеличить число загрязняющих веществ, по которым компании должны вести мониторинг, с 566 до 655, что потребует от них закупки нового оборудования. Шохин указывает на создание «избыточных административных барьеров для промышленности» и «ухудшение и без того сложного экономического положения промышленных компаний реального сектора экономики». В условиях западных санкций, введенных после начала спецоперации России на Украине в 2022 году, многие компании были вынуждены пересматривать производственные планы, менять направления поставок продукции с европейских на азиатские, ближневосточные и южноамериканские, увеличивать затраты на логистику и искать новых поставщиков оборудования.

Актуализация перечня веществ необходима для обеспечения более полного учета выбросов предприятий, объективной оценки их негативного воздействия на воздух и повышения экологического контроля, пояснили РБК в пресс-службе Минприроды. Предложения тщательно прорабатывались с участием Росгидромета, Роспотребнадзора, Росводресурсов, Росрыболовства и научного сообщества, добавили там.

Минпромторг рассмотрит предложение главы РСПП при его поступлении в ведомство «в установленном порядке», сообщили в пресс-службе министерства. Представитель РСПП отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Как в РСПП оценили затраты по отраслям

Перечень загрязняющих веществ, мониторинг которых должны вести промышленные предприятия, впервые был издан в 2015 году, последние изменения в него вносились в 2019-м. Для мониторинга этих выбросов компаниям не требуется существенных инвестиций, потому что они уже приобрели необходимое оборудование. Теперь речь идет о расширении списка еще почти на 100 позиций. Актуализация перечня проводится по поручению президента, напомнили в пресс-службе Минприроды.

По подсчетам РСПП, обновление перечня обяжет бизнес потратить 38–39 млрд руб. на оснащение предприятий дополнительными средствами контроля, составление сведений по выбросам и получение разрешений. Производителям удобрений это обойдется в 5 млрд руб., металлургам — в 6–7 млрд руб., компаниям в сфере теплоэнергетики — в 12 млрд руб., химической отрасли — в 15 млрд руб., говорится в письме Шохина.

В пресс-службе «Северстали» отметили, что оценка общих затрат по новому списку не проводилась, но стоимость измерений отдельных загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух может увеличиться «в разы». Может потребоваться и дооснащение лабораторий, занимающихся производственным контролем, предупредили там. В «Северстали» согласны с главой РСПП и считают, что инициатива Минприроды требует дополнительного обсуждения. В пресс-службах других крупных металлургических компаний (ММК, НЛМК, «Норникеля», УГМК и UC Rusal), производителей удобрений («ФосАгро», «Уралхима» и «Еврохима»), а также «Сибура», «Т Плюс» и крупнейших нефтегазовых компаний не ответили на вопросы РБК.

Сколько компании платят за экологический вред Если работа предприятий связана с выбросами в атмосферу, воду или почву, они должны платить за это экологический сбор. Изначально его ставки были утверждены постановлением правительства в 2016 году, а затем индексировались. В 2021 году власти решили не повышать этот сбор из-за ухудшения экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса, но в 2022–2023 годах его ставки снова стали расти. В 2021 году промышленные компании перечислили в федеральный бюджет в рамках этого сбора 19,8 млрд руб., в 2022-м — 20,8 млрд руб. Поступления по итогам 2023 года, по прогнозу Минприроды, могут достичь 23,1 млрд руб.

Что предлагает РСПП

Инициатива по расширению перечня загрязняющих веществ, которые необходимо мониторить, разрабатывается без участия представителей компаний, хотя изменения несут существенные финансовые обременения для предприятий, указывает Шохин в письме.Он предложил Мантурову дать поручение провести совещание на площадке Минпромторга с участием Минприроды, Минэкономразвития, Минэнерго и бизнес-сообщества, чтобы дать «оценку рисков предлагаемого Минприроды регулирования для промышленных компаний», а по его итогам направить доклад в правительство.

Новый перечень обяжет компании «тотально пересматривать отчеты по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ и проекты нормативов допустимых сбросов», отмечает Шохин. Промышленные компании собирают такие данные и один раз в семь лет подают заявку в Росприроднадзор, чтобы на их основании получить комплексное экологическое разрешение на работу. Если будет принят новый перечень, получение этих разрешений в 2024 году поставится под угрозу срыва, предупреждает он.

Глава РСПП обращает внимание, что 17 из 44 новых веществ перечня, касающихся загрязнения воздуха, не имеют нормативов предельно допустимых концентраций, а поступления в атмосферу еще 36 веществ «крайне незначительны», что делает затраты по их контролю выше потенциального ущерба.

Но представитель Минприроды подчеркивает, что «в случае утверждения документа для отдельного предприятия будет необходимо контролировать выбросы (сбросы) только тех новых веществ, которые выбрасываются данным предприятием».