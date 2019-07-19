СБУ обвинила завод группы «Мотор Сич» в финансировании «террористов ДНР»

Одно из предприятий украинской группы «Мотор Сич» два года финансировало ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики. К такому выводу пришла Служба безопасности Украины.
«Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний «Мотор Сич», которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации ДНР», — говорится в сообщении ведомства.
Речь идет о предприятии Снежнянский машиностроительный завод, который расположен на территории ДНР. СБУ установила, что этот завод работал с предприятиями, расположенными в России, на Украине и на территории самопровозглашенной республики, а также отчислял налоги в центробанк ДНР.
С 2015 года Снежнянский машиностроительный завод в нарушение украинского законодательства заплатил в бюджет ДНР более 32 млн российских рублей.