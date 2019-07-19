СБУ обвинила завод группы «Мотор Сич» в финансировании «террористов ДНР»

«Заводом также осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемого Министерства доходов и сборов ДНР, через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков», — говорится в сообщении СБУ.

Директору предприятия служба объявила о подозрении по статье о финансировании терроризма.

ПАО «Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также для промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Снежнянский машиностроительный завод — одно из предприятий группы, специализируется на производстве лопаток и дисков газотурбинных двигателей. После 2014 года оказалось на территории ДНР.

В январе 2018 года группа «Мотор Сич» сообщила, что потеряла контроль над управлением активами предприятия.

Спустя несколько дней группа сообщила, что передала машиностроительный завод в управление иностранной компании, передавал «Интерфакс — Украина». «Собственность осталась у нас. Это управление, это не собственность. Мы передали завод в управление другой компании», — цитировало агентство слова президента ПАО «Мотор Сич» и совладельца предприятия Вячеслава Богуслаева.

Богуслаев тогда говорил, что завод «находится в полном подчинении и под полным контролем предприятия «Мотор Сич», однако продукцию, которая на заводе производится, оно вынуждено теперь покупать «в другой стране». Он не раскрыл, в какой стране зарегистрирована компания, которой передан в управление Снежнянский машиностроительный завод.