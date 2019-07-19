«Нафтогаз» сообщил об отклоненных двумя судами апелляциях «Газпрома»

Суды в Нидерландах и Люксембурге отклонили апелляции «Газпрома» в рамках спора о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража, по которому российская компания должна выплатить украинской $2,56 млрд. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».
Уточняется, что суд Амстердама принял такое решение 8 июля. Каких-либо других подробностей в украинской компании не привели.
Представитель «Газпрома» отказался комментировать РБК информацию «Нафтогаза» про суд.
«Газпром» пытается оспорить решение Стокгольмского арбитража. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции «Газпрома» на октябрь 2019 года. Летом прошлого года «Нафтогаз» начал добиваться ареста активов российской компании в Швейцарии, Великобритании, Люксембурге и Нидерландах в качестве принудительного взыскания присужденных ему средств.