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«Нафтогаз» сообщил об отклоненных двумя судами апелляциях «Газпрома»
Жалобы российской компании отклонили Апелляционный суд Амстердама и Окружной суд Люксембурга. «Газпром» пытался остановить исполнение решения Стокгольмского арбитража, который обязал его выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд
Фото: Сергей Давыдков / ТАСС

Суды в Нидерландах и Люксембурге отклонили апелляции «Газпрома» в рамках спора о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража, по которому российская компания должна выплатить украинской $2,56 млрд. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».

Уточняется, что суд Амстердама принял такое решение 8 июля. Каких-либо других подробностей в украинской компании не привели.

Представитель «Газпрома» отказался комментировать РБК информацию «Нафтогаза» про суд.

Бизнес
«Газпром» оспорил решение об аресте его активов в Люксембурге

«Газпром» пытается оспорить решение Стокгольмского арбитража. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции «Газпрома» на октябрь 2019 года. Летом прошлого года «Нафтогаз» начал добиваться ареста активов российской компании в Швейцарии, Великобритании, Люксембурге и Нидерландах в качестве принудительного взыскания присужденных ему средств.

Так, в феврале «Нафтогаз Украины» разослал люксембургским банкам уведомления об аресте активов «Газпрома»: украинская компания потребовала арестовать любую задолженность и активы «Газпрома» в Люксембурге. В апреле «Газпром» подал в суд Люксембурга иск об оспаривании этих арестов, а 24 мая обратился в апелляционный суд.

Автор: Анна Трунина
При участии: Людмила Подобедова
Теги: «Нафтогаз», ПАО Газпром, Украина, Арбитражный суд
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